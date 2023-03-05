把千元包當名牌被嘲笑！素人少女變CHARLES ＆ KEITH模特兒

記者李薇／台北報導

新加坡少女佐伊（Zoe Gabriel）之前在社群上分享爸爸送的新幣80元（約台幣1800元）CHARLES & KEITH包包，表示是人生第一個名牌包，被網友嘲笑「不懂什麼是奢侈品」，在網上引起軒然大波；最近她身份大躍進，當綱品牌模特兒，手拎Alia花之精靈鍊條包，酷帥模樣架勢十足。

▲佐伊擔任CHARLES & KEITH品牌社群大使。（圖／charleskeithofficial IG）



佐伊之前在網上曬出爸爸送的小CK包，興奮宣告是人生第一個名牌包，卻引發大批網友攻擊，認為她根本不懂什麼是名牌，讓她聲淚俱下，拍攝影片回擊，表示自己家庭並不富裕，收到這包包很珍惜，不僅獲得新加坡總理夫人何晶聲援，連CHARLES & KEITH創辦人也關注，甚至邀請她和父親共進午餐、參觀品牌總部。

▲佐伊在網路上分享第一個收到的奢侈品包包。（圖／翻攝自TikTok）



這件事情在網路上發酵之後，4日晚間CHARLES & KEITH在官方IG釋出全新形象畫報，邀請佐伊擔任品牌社群大使，支持國際婦女節，只見她換上灰色短裙搭配黑色長版皮靴，手拎新款Alia花之精靈鍊條包，展現絕佳時尚感，架勢完全不輸專業模特兒，也受到許多網友稱讚，認為她不受批評影響展現出正能量的行為，正是每個女孩的榜樣。

▲GUCCI也邀請素人擔任模特兒。（圖／GUCCI IG）



這也不是時尚圈第一次找素人擔當模特兒，之前GUCCI就曾多次找來各界人士，來為品牌拍攝時尚大片，還直接把整個設計團隊的素人當成靈感來源，讓他們穿上多層次、滿滿花樣與圖騰的衣服，運用多種飽和色彩混搭交錯，打造出繽紛又充滿戲劇張力的時髦大片，讓時尚也更貼近一般人，反而更有吸引力。