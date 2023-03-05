fb ig video ETtoday search mobile

把千元包當名牌被嘲笑！素人少女變CHARLES ＆ KEITH模特兒

>

記者李薇／台北報導

新加坡少女佐伊（Zoe Gabriel）之前在社群上分享爸爸送的新幣80元（約台幣1800元）CHARLES & KEITH包包，表示是人生第一個名牌包，被網友嘲笑「不懂什麼是奢侈品」，在網上引起軒然大波；最近她身份大躍進，當綱品牌模特兒，手拎Alia花之精靈鍊條包，酷帥模樣架勢十足。

▲CHARLES & KEITH,小CK,佐伊,包,Zoe Gabriel,GUCCI,模特兒,時尚。（圖／IG）

▲佐伊擔任CHARLES & KEITH品牌社群大使。（圖／charleskeithofficial IG）

佐伊之前在網上曬出爸爸送的小CK包，興奮宣告是人生第一個名牌包，卻引發大批網友攻擊，認為她根本不懂什麼是名牌，讓她聲淚俱下，拍攝影片回擊，表示自己家庭並不富裕，收到這包包很珍惜，不僅獲得新加坡總理夫人何晶聲援，連CHARLES & KEITH創辦人也關注，甚至邀請她和父親共進午餐、參觀品牌總部。

▲CHARLES & KEITH,小CK,佐伊,包,Zoe Gabriel,GUCCI,模特兒,時尚。（圖／IG）

▲佐伊在網路上分享第一個收到的奢侈品包包。（圖／翻攝自TikTok）

這件事情在網路上發酵之後，4日晚間CHARLES & KEITH在官方IG釋出全新形象畫報，邀請佐伊擔任品牌社群大使，支持國際婦女節，只見她換上灰色短裙搭配黑色長版皮靴，手拎新款Alia花之精靈鍊條包，展現絕佳時尚感，架勢完全不輸專業模特兒，也受到許多網友稱讚，認為她不受批評影響展現出正能量的行為，正是每個女孩的榜樣。

▲CHARLES & KEITH,小CK,佐伊,包,Zoe Gabriel,GUCCI,模特兒,時尚。（圖／IG）

▲CHARLES & KEITH,小CK,佐伊,包,Zoe Gabriel,GUCCI,模特兒,時尚。（圖／IG）

▲GUCCI也邀請素人擔任模特兒。（圖／GUCCI IG）

這也不是時尚圈第一次找素人擔當模特兒，之前GUCCI就曾多次找來各界人士，來為品牌拍攝時尚大片，還直接把整個設計團隊的素人當成靈感來源，讓他們穿上多層次、滿滿花樣與圖騰的衣服，運用多種飽和色彩混搭交錯，打造出繽紛又充滿戲劇張力的時髦大片，讓時尚也更貼近一般人，反而更有吸引力。

 ►秀智、Jisoo都在剪「公主切」髮型　修飾圓臉還能有精緻感

►《大長今》20年了！52歲李英愛零贅肉美背大秀「防腐級美貌」

►鄭恩彩禮服辣露北半球超時髦！裝不出來的高級感讓網友讚爆了

關鍵字：

CHARLES & KEITH, 小CK, 佐伊, , Zoe Gabriel, GUCCI, 模特兒, 時尚

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

試・開箱／不用買機票！北歐療癒感在家裡也能擁有　臉部身體全方位舒壓

試・開箱／不用買機票！北歐療癒感在家裡也能擁有　臉部身體全方位舒壓

直覺從8張圖選出一張　準確抓出現階段你的壓力來源！

直覺從8張圖選出一張　準確抓出現階段你的壓力來源！

網瘋傳「早C晚A花茶」每天一杯　從內而外迅速養成白皙膚質

網瘋傳「早C晚A花茶」每天一杯　從內而外迅速養成白皙膚質

男人最捨不得放棄的3大星座女！TOP 1滿滿溫柔攻勢、連缺點都包容 李聖經跟金英光「情侶穿搭」超可愛！菱格紋戒指加項鍊裝飾細節更精緻 你是好脾氣的人嗎？選一把傘輕鬆測出易怒指數 范冰冰酥胸半露好辣　眼睛首飾上身洩大膽風格 越虐越愛的三大星座男！TOP 1簡直天生M屬性，被冷落才會對妳念念不忘 林柏宏釋放壓力穿超輕跑鞋「每天走一小時」　曝這地點最容易巧遇 直覺從8張圖選出一張　準確抓出現階段你的壓力來源！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面