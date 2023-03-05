小S女兒穿同款銀河連身裙變雙生子！「超模級神韻」氣勢比媽媽更強

記者李薇／台北報導

小S大女兒許曦文（Elly）、二女兒許韶恩（Lily）擁有獨特好氣質，深受不少粉絲喜愛，最近兩人受邀拍攝時尚大片，只見兩姊妹換上一模一樣的GUCCI星光銀河色系的泡泡袖連身裙，搭配蟒蛇紋中跟靴，畫上顏色鮮明的曬傷腮紅，展現最時髦Y2K風格，青春又充滿活力。

▲許曦文、許韶恩一起拍攝時尚畫報。（圖／美麗佳人提供）



這次不僅穿上同款套裝，兩人也分別拍攝了不同風格的大片，姊姊許曦文穿上Coach咖啡色皮革風衣背心式洋裝，搭配超可愛泰迪熊綴飾項鍊混搭黑色鎖頭項鍊，展現修長美腿，腳踩Chloé黑色厚底涼鞋，沒有過多太成熟的女人味，展現專屬年輕女孩的花漾年華。

▲許曦文皮革背心洋裝展現修長美腿。（圖／美麗佳人提供）



妹妹許韶恩則演繹更有休閒感的穿搭風格，上半身LOEWE白色短T恤、MSGM粉紅色仿舊牛仔夾克以及同色系牛仔褲，繽紛滿點，腳踩New Balance X Miu Miu聯名白色仿舊納帕皮革運動鞋，手上戴滿TASAKI的珍珠戒指、項鍊以及耳骨夾，展現出專屬青少年有點叛逆又街頭的風格，相當時髦。

▲許韶恩粉色穿搭年輕活力。（圖／美麗佳人提供）



儘管兩人穿搭單品不同，但可以發現不少同款之處，像是妝容上巧妙運用整片「曬傷」感的頰彩，帶出當年流行的妝容，還有張員瑛掀起的「胎毛瀏海」風潮，增添元氣氛圍，讓兩人在不同與相同之間遊走，帶出宛如雙生子般的姊妹情誼。