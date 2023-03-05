fb ig video ETtoday search mobile

小S女兒穿同款銀河連身裙變雙生子！「超模級神韻」氣勢比媽媽更強

>

記者李薇／台北報導

小S大女兒許曦文（Elly）、二女兒許韶恩（Lily）擁有獨特好氣質，深受不少粉絲喜愛，最近兩人受邀拍攝時尚大片，只見兩姊妹換上一模一樣的GUCCI星光銀河色系的泡泡袖連身裙，搭配蟒蛇紋中跟靴，畫上顏色鮮明的曬傷腮紅，展現最時髦Y2K風格，青春又充滿活力。

▲小S,許曦文,許韶恩,GUCCI,Coach,Chloé,LOEWE,MSGM,TASAKI,New Balance,Miu Miu,時尚,美麗佳人。（圖／美麗佳人提供）

▲小S,許曦文,許韶恩,GUCCI,Coach,Chloé,LOEWE,MSGM,TASAKI,New Balance,Miu Miu,時尚,美麗佳人。（圖／美麗佳人提供）

▲許曦文、許韶恩一起拍攝時尚畫報。（圖／美麗佳人提供）

這次不僅穿上同款套裝，兩人也分別拍攝了不同風格的大片，姊姊許曦文穿上Coach咖啡色皮革風衣背心式洋裝，搭配超可愛泰迪熊綴飾項鍊混搭黑色鎖頭項鍊，展現修長美腿，腳踩Chloé黑色厚底涼鞋，沒有過多太成熟的女人味，展現專屬年輕女孩的花漾年華。

▲小S,許曦文,許韶恩,GUCCI,Coach,Chloé,LOEWE,MSGM,TASAKI,New Balance,Miu Miu,時尚,美麗佳人。（圖／美麗佳人提供）

▲小S,許曦文,許韶恩,GUCCI,Coach,Chloé,LOEWE,MSGM,TASAKI,New Balance,Miu Miu,時尚,美麗佳人。（圖／美麗佳人提供）

▲許曦文皮革背心洋裝展現修長美腿。（圖／美麗佳人提供）

妹妹許韶恩則演繹更有休閒感的穿搭風格，上半身LOEWE白色短T恤、MSGM粉紅色仿舊牛仔夾克以及同色系牛仔褲，繽紛滿點，腳踩New Balance X Miu Miu聯名白色仿舊納帕皮革運動鞋，手上戴滿TASAKI的珍珠戒指、項鍊以及耳骨夾，展現出專屬青少年有點叛逆又街頭的風格，相當時髦。

▲小S,許曦文,許韶恩,GUCCI,Coach,Chloé,LOEWE,MSGM,TASAKI,New Balance,Miu Miu,時尚,美麗佳人。（圖／美麗佳人提供）

▲小S,許曦文,許韶恩,GUCCI,Coach,Chloé,LOEWE,MSGM,TASAKI,New Balance,Miu Miu,時尚,美麗佳人。（圖／美麗佳人提供）

▲許韶恩粉色穿搭年輕活力。（圖／美麗佳人提供）

儘管兩人穿搭單品不同，但可以發現不少同款之處，像是妝容上巧妙運用整片「曬傷」感的頰彩，帶出當年流行的妝容，還有張員瑛掀起的「胎毛瀏海」風潮，增添元氣氛圍，讓兩人在不同與相同之間遊走，帶出宛如雙生子般的姊妹情誼。

 ►秀智、Jisoo都在剪「公主切」髮型　修飾圓臉還能有精緻感

►《大長今》20年了！52歲李英愛零贅肉美背大秀「防腐級美貌」

►鄭恩彩禮服辣露北半球超時髦！裝不出來的高級感讓網友讚爆了

關鍵字：

小S, 許曦文, 許韶恩, GUCCI, Coach, Chloé, LOEWE, MSGM, TASAKI, New Balance, Miu Miu, 時尚, 美麗佳人

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

試・開箱／不用買機票！北歐療癒感在家裡也能擁有　臉部身體全方位舒壓

試・開箱／不用買機票！北歐療癒感在家裡也能擁有　臉部身體全方位舒壓

直覺從8張圖選出一張　準確抓出現階段你的壓力來源！

直覺從8張圖選出一張　準確抓出現階段你的壓力來源！

網瘋傳「早C晚A花茶」每天一杯　從內而外迅速養成白皙膚質

網瘋傳「早C晚A花茶」每天一杯　從內而外迅速養成白皙膚質

男人最捨不得放棄的3大星座女！TOP 1滿滿溫柔攻勢、連缺點都包容 李聖經跟金英光「情侶穿搭」超可愛！菱格紋戒指加項鍊裝飾細節更精緻 你是好脾氣的人嗎？選一把傘輕鬆測出易怒指數 范冰冰酥胸半露好辣　眼睛首飾上身洩大膽風格 林柏宏釋放壓力穿超輕跑鞋「每天走一小時」　曝這地點最容易巧遇 越虐越愛的三大星座男！TOP 1簡直天生M屬性，被冷落才會對妳念念不忘 直覺從8張圖選出一張　準確抓出現階段你的壓力來源！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面