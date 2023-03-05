fb ig video ETtoday search mobile

曖昧≠戀愛的三大星座男！TOP 1對周遭人都一樣好，讓人分不清是朋友還愛人

>

文／C編　圖／aksakfn12 IG、heybiblee IG

在談戀愛的過程中，有很多事情不能馬上戳破，常常都需要多加思考以及揣摩對方的想法，並隨著時間相處，慢慢摸清對方心意，但是以下三大星座男卻總讓人會錯意，因為他們對待朋友跟愛人的方式太過相近，界線模糊，所以常常會讓女孩暈船，要特別小心。

▲星座,天秤座,水瓶座,雙魚座,占卜。（圖／翻攝自IG）

TOP 3：天秤座

天秤座在人際關係上相當厲害，可以周旋在各路人馬之間，當他們欣賞一個人的時候，會把對方誇得上天，常常讓人誤以為是不是對自己有意思，「不然為什麼要對我百般誇獎」，但其實這是他們展現禮貌、優雅的方式，要怎麼知道妳在他心中的位子呢？只要約他出來答案就揭曉，如果他總是百般推托，就表示他對妳只是欣賞，沒有愛情的成分。

▲星座,天秤座,水瓶座,雙魚座,占卜。（圖／翻攝自IG）

TOP 2：水瓶座

水瓶座在跟人相處的時候，尤其是討論到感興趣的話題，就會滔滔不絕、展現出極大的熱情，而且熱烈到常常會讓人覺得已經進入非常曖昧的狀況，似乎有機會要進行下一步，但對他們來說，那就是對事不對人，只是對討論的話題感興趣，所以很多時候會發現一陣子的熱絡突然不了了之，雷聲大雨點小，顯而易見的不是愛情。

▲星座,天秤座,水瓶座,雙魚座,占卜。（圖／翻攝自IG）

TOP 1：雙魚座

雙魚座是一個極其細心的星座，他們對每個人都有滿滿的同情心，但卻無法掌握份際，雖然在他們心中有朋友、親人、愛人之分，但對待起來的方式卻常常好到超過界線，感覺都差不多，甚至已經到達曖昧的程度，但又沒有什麼實際的行動出現，導致會有不少人搞不清楚他們到底是用什麼心態在跟所有人往來。

 ►秀智、Jisoo都在剪「公主切」髮型　修飾圓臉還能有精緻感

►《大長今》20年了！52歲李英愛零贅肉美背大秀「防腐級美貌」

►鄭恩彩禮服辣露北半球超時髦！裝不出來的高級感讓網友讚爆了

關鍵字：

星座, 天秤座, 水瓶座, 雙魚座, 占卜

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

試・開箱／不用買機票！北歐療癒感在家裡也能擁有　臉部身體全方位舒壓

試・開箱／不用買機票！北歐療癒感在家裡也能擁有　臉部身體全方位舒壓

直覺從8張圖選出一張　準確抓出現階段你的壓力來源！

直覺從8張圖選出一張　準確抓出現階段你的壓力來源！

網瘋傳「早C晚A花茶」每天一杯　從內而外迅速養成白皙膚質

網瘋傳「早C晚A花茶」每天一杯　從內而外迅速養成白皙膚質

男人最捨不得放棄的3大星座女！TOP 1滿滿溫柔攻勢、連缺點都包容 李聖經跟金英光「情侶穿搭」超可愛！菱格紋戒指加項鍊裝飾細節更精緻 你是好脾氣的人嗎？選一把傘輕鬆測出易怒指數 范冰冰酥胸半露好辣　眼睛首飾上身洩大膽風格 林柏宏釋放壓力穿超輕跑鞋「每天走一小時」　曝這地點最容易巧遇 越虐越愛的三大星座男！TOP 1簡直天生M屬性，被冷落才會對妳念念不忘 直覺從8張圖選出一張　準確抓出現階段你的壓力來源！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面