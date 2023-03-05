曖昧≠戀愛的三大星座男！TOP 1對周遭人都一樣好，讓人分不清是朋友還愛人

文／C編 圖／aksakfn12 IG、heybiblee IG

在談戀愛的過程中，有很多事情不能馬上戳破，常常都需要多加思考以及揣摩對方的想法，並隨著時間相處，慢慢摸清對方心意，但是以下三大星座男卻總讓人會錯意，因為他們對待朋友跟愛人的方式太過相近，界線模糊，所以常常會讓女孩暈船，要特別小心。

TOP 3：天秤座

天秤座在人際關係上相當厲害，可以周旋在各路人馬之間，當他們欣賞一個人的時候，會把對方誇得上天，常常讓人誤以為是不是對自己有意思，「不然為什麼要對我百般誇獎」，但其實這是他們展現禮貌、優雅的方式，要怎麼知道妳在他心中的位子呢？只要約他出來答案就揭曉，如果他總是百般推托，就表示他對妳只是欣賞，沒有愛情的成分。

TOP 2：水瓶座

水瓶座在跟人相處的時候，尤其是討論到感興趣的話題，就會滔滔不絕、展現出極大的熱情，而且熱烈到常常會讓人覺得已經進入非常曖昧的狀況，似乎有機會要進行下一步，但對他們來說，那就是對事不對人，只是對討論的話題感興趣，所以很多時候會發現一陣子的熱絡突然不了了之，雷聲大雨點小，顯而易見的不是愛情。

TOP 1：雙魚座

雙魚座是一個極其細心的星座，他們對每個人都有滿滿的同情心，但卻無法掌握份際，雖然在他們心中有朋友、親人、愛人之分，但對待起來的方式卻常常好到超過界線，感覺都差不多，甚至已經到達曖昧的程度，但又沒有什麼實際的行動出現，導致會有不少人搞不清楚他們到底是用什麼心態在跟所有人往來。