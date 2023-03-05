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176cm李多熙大長腿若隱若現好火辣！派對激動熊抱「茉莉公主」超可愛

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記者李薇／台北報導　圖／dahee0315 IG

南韓演員李多熙憑藉《請輸入檢索詞WWW》人氣爆紅，後續又接連搭擋崔始源演出《凍死的戀愛》、奇幻動作片《Island》等等，絕美精緻臉蛋跟完美高挑身材，立刻獲得許多關注，最近她也受邀出席時裝周看秀，只見她在秀後派對上，穿上超性感洞洞裙，內裡只遮到屁股下緣，美腿盡露辣到不行！

▲李多熙,Chloé,chloe,阿拉丁,茉莉公主,娜歐蜜史考特,Naomi Scott,ETRO,時尚。（圖／dahee0315 IG）

李多熙在Chloé大秀上，選挑了品牌2023春夏的一套單品，桃紅色西裝搭配西裝褲，裡面只穿黑色短版裹胸，露出零贅肉腰線與腹肌，腳底搭配高跟涼鞋，整體雖然有小露肌膚，但算是比較俐落偏保守的穿搭。

▲李多熙,Chloé,chloe,阿拉丁,茉莉公主,娜歐蜜史考特,Naomi Scott,ETRO,時尚。（圖／dahee0315 IG）

但在秀後派對部分，李多熙完全轉換風格，同樣選穿了Chloé 2023春夏系列，但整件鏤空細肩帶U領銀色針織洋裝，裡面兩截式內裡只遮住胸部跟屁股，疑似短到不行的褲裝，讓她身高176公分的大長腿若隱若現，簡直有夠誘人，她還巧遇《阿拉丁》絕美「茉莉公主」娜歐蜜史考特（Naomi Scott），兩人激動相擁超可愛。

▲李多熙,Chloé,chloe,阿拉丁,茉莉公主,娜歐蜜史考特,Naomi Scott,ETRO,時尚。（圖／dahee0315 IG）

李多熙向來不吝嗇展現好身材，之前出席義大利品牌ETRO的活動時，挑選了一件黑底圖騰的細肩帶洋裝，上半身深V造型只遮住一點前胸，後面美背性感放送，側身時胸型隱約看得到線條，襯托出她白皙完美的好身材，可以說是當晚最美焦點。

▲李多熙,Chloé,chloe,阿拉丁,茉莉公主,娜歐蜜史考特,Naomi Scott,ETRO,時尚。（圖／dahee0315 IG）

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關鍵字：

李多熙, Chloé, chloe, 阿拉丁, 茉莉公主, 娜歐蜜史考特, Naomi Scott, ETRO, 時尚

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