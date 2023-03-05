星・變美／46歲梁詠琪「防腐級凍齡」被讚翻！眼部保養愛用品大公開

▲梁詠琪超凍齡好狀態被網友狂讚「吃了防腐劑」。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝梁詠琪IG、小紅書

今年46歲的「短髮女神」梁詠琪（Gigi），前年以一張與自己20年前專輯封面合照驚豔全網，幾乎無差別的神凍齡好狀態，讓不少網友直呼「吃了防腐劑嗎？」常被粉絲敲碗保養秘訣的她，近日就在網上分享自己護理眼周肌膚的愛用品，對於許多女生都困擾的黑眼圈和小細紋都有很好的改善效果，幫她維持眼周好狀態。

＃克蘭詩黃金亮眼萃



克蘭詩雙激萃系列的眼部精華「黃金亮眼萃」，不僅是人氣很高的熱賣商品，也是梁詠琪的愛用品，她透露自己已經用掉了好幾瓶，她最讚賞「最好的地方是我覺得不油膩，而且能讓眼睛明亮，蠻好用的。」

＃LA MER濃萃修復眼霜



LA MER的濃萃修復眼霜也是她一直持續在用的，她除了覺得眼霜本身很棒之外，也很喜歡這款眼霜附帶的按摩棒，她也推薦大家可以在使用前將小按摩棒冰起來，再拿來按摩眼睛周圍，可以幫助連眼周的小細紋裡都能塗抹、吸收到眼霜。

＃資生堂 激抗痕亮采緊緻抗皺精華乳

最後資生堂這款「激抗痕亮采緊緻抗皺精華乳」是她的新寵愛用物，這款精華乳能針對下垂、鬆弛和暗沉等肌膚困擾進行改善，全臉都能使用，也可針對局部當作眼霜、唇周霜使用，甚至被暱稱為「小針管眼霜」。

她表示這款精華乳真的能針對亞洲女生眼周問題來改善，而且用到半管就有很明顯的效果，像是黑眼圈的改善，尤其是笑容或其他表情造成的小細紋部分，「這個小針管一支就能解決很多的眼睛問題」。

她也推薦可以搭配暱稱為「小熨斗眼膜」的激抗痕亮采緊緻眼膜來使用，效果會很明顯，「在眼睛周圍貼上去，你的細紋就好像被熨斗燙過的感覺，細紋都會平掉。我自己用過後，覺得很好用很舒服」。

