潘瑋柏近800萬行頭貴氣開工　AP名錶、Tiffany金項鍊放閃

▲潘瑋柏開工全身都是名牌貨，包括Tiffany項鍊、AP名錶與梵克雅寶手鍊。（圖／翻攝willpan23 IG）

記者陳雅韻／台北報導

男星潘瑋柏是演藝圈有名的鐘錶收藏家，在IG曬的名錶鮮少有重複款式，他不僅熱愛名錶，也珍藏國際珠寶品牌的招牌之作，農曆新年後的第一個工作開工，他即戴上總值近逼800萬元的AP（Audemars Piguet，愛彼）名錶、Tiffany & Co.與梵克雅寶（Van Cleef & Arpels）珠寶上陣，穿搭流露貴公子氣息。

▲潘瑋柏戴的AP Royal Oak皇家橡樹系列鏤空黑陶瓷萬年曆腕錶，約5,220,000元。（圖／AP提供）

潘瑋柏手腕上的酷黑錶款為AP約522萬元的Royal Oak皇家橡樹系列鏤空黑陶瓷萬年曆腕錶，鏤空面盤設計讓玫瑰金機芯組件機芯清晰可見，搭配煙燻色外區的計時器、螢光塗層玫瑰金立體時標與皇家橡樹指針，層次分明、酷味十足。

▲Tiffany HardWear 18K金鍊結設計鑲鑽項鍊，2,045,000元。（圖／Tiffany提供）



時髦行頭不僅於此，潘瑋柏還戴上Tiffany約2,045,000元的HardWear 18K金鍊結設計鑲鑽項鍊，他還擁有18K白金款，足見對中性風格的HardWear系列的喜愛；而法國珠寶世家梵克雅寶赫赫有名的幸運草圖騰Alhambra系列珠寶，也被他納入收藏，一次疊戴5枚鑲嵌縞瑪瑙墜飾、璣鏤雕花18K金與鑲鑽5枚圖騰墜飾等2款手鍊，年後開工造型非常講究。