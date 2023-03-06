全台唯一星巴克連續26天買一送一！獨家棒球包、彩繪馬克杯挺經典賽

記者李薇／台北報導

星巴克常根據在地特色打造專屬設計感店面，位於台中北屯區的松竹洲際門市，靈感從洲際棒球場與台中巨蛋而來，慶祝即將到來的世界棒球經典賽，推出連續26天購買指定商品，就可享飲料買一送一活動；伯朗咖啡也推出全門市3、4月每週一持伯朗Lounge卡消費，飲品買一送一。

▲台中北屯區的松竹洲際門市推出買一送一活動。（圖／starbuckstw IG）



2023年世界棒球經典賽將在台中洲際棒球場舉行，為慶祝這睽違6年的大賽事，以運動主題設計的全台首間松竹洲際門市推出限量活動，即日起至3月31日、連續26天，只要購買指定商品，就可以享有買一送一優惠，限定兩杯大杯（含）以上，相同口味、容量、冰熱的飲料。

▲全台首間以運動主題風格的星巴克店面。（圖／starbuckstw IG）



這次的指定商品當然也跟棒球有關，超可愛棒球縫線設計手拿包、以店型風格打造的彩繪馬克杯、還有與STANLEY聯名的棒球風格保溫杯等等，從設計到配色都與棒球息息相關，完全擊中球迷運動魂，而且實用好搭配，買起來收藏很有紀念意義。

▲販售多款棒球設計的周邊商品。（圖／starbuckstw IG）



同樣連鎖咖啡店伯朗咖啡也祭出優惠活動，3、4月的每週一在全台門市持伯朗Lounge卡，就可以擁有買一送一的優惠，而且飲品不限品項、容量，目前手沖咖啡、藍山小卡布、瓶裝飲品、啤酒並未列入活動範圍。

▲伯朗咖啡也有買一送一優惠。（圖／mr.browncafe IG）

