Jennie趴地超火辣背溝現形！　穿香奈兒條紋裝霸氣開腿登封

記者鮑璿安／台北報導

韓團BLACKPINK 3月將在高雄舉辦演唱會，成員Jennie搶先登上台版《VOGUE》3月號封面展現時尚魅力，畫面中她以熟悉的香奈兒（CHANEL）行頭呈現最新時髦造型，鏡頭也定格下她完美體態。

▲Jennie出鏡VOGUE Taiwan三月號。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲Jennie以CHANEL毛呢露背裙展現性感背溝線條 。（圖／VOGUE雜誌提供）



此次拍攝剛好是BLACKPINK在柏林進行世界巡迴演出時完成，Jennie 出鏡VOGUE Taiwan三月號，從服飾、配件、珠寶行頭皆來自她合作多年的香奈兒，不負「人間香奈兒」名號，她穿著條紋套裝，托腮、開腿的姿勢望向鏡頭；接著換上露背連身裙，趴地展現性感的背溝線條，眼神中自信又率性。

▲Jennie配戴Chanel 高級珠寶系列，演繹藍色緞面連身裙 。（圖／VOGUE雜誌提供）

▲ Jennie詮釋CHANEL毛呢連身衣。（圖／VOGUE雜誌提供）

Jennie還詮釋了藍色緞面連身裙，如液態般的材質包裹纖細體態，剪裁流暢俐落，她直接躺在地上展現撩人模樣，由上往下拍攝的逆天視角，搭配主打的高級珠寶系列，讓造型更完整，定格了此次她與香奈兒的合作。