fb ig video ETtoday search mobile

包・開箱／Sana率先示範PRADA「月亮包」　天空藍色絕頂療癒

>

記者王則絲／台北報導

PRADA今年春夏帶來一只「Moon Bag月亮包」新手袋，很快的吸引時尚迷們的注意，與PRADA密切友好的TWICE日籍成員Sana（湊崎紗夏），在早前便率先上手演繹了黑色款式；今日《ET FASHION》要來開箱近賞的正是此款最新的話題手袋「月亮包」，尤其是鏡頭中的天空藍色款式絕頂療癒。（下滑看開箱影片）

▲PRADA Moon Bag。（圖／翻攝自IG）

▲Sana手中拎的是PRADA Moon Bag黑色款式。（圖／翻攝自IG）

日前PRADA於米蘭時裝周發表2023秋冬系列，會場包括Somi（全昭彌）與諸多女星，皆是拎著「月亮包」現身；此外，韓女星李惠利也早一步收到了粉色月亮包，特別適合甜美、可愛的她。

▲PRADA Moon Bag。（圖／翻攝自IG）

▲PRADA Moon Bag。（圖／翻攝自IG）

▲Somi與李惠利也各自演繹不同色的Moon Bag。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

PRADA 在2023 春夏系列推出了一款「Moon Bag月亮包」，半月的迷你包型帶有些類似於機車包率性的輪廓，總共帶來7種顏色，包含基礎的白色、黑色，柚綠色（接近檸檬黃色）、緋紅色（糖果粉色）、芒果黃、焦糖色以及天空藍色。

▲Prada Moon Bag。（圖／記者王則絲攝）

▲「Moon Bag月亮包」一口氣帶來7種顏色。（圖／記者王則絲攝）

雖然粉嫩繽紛的糖果色系顯得十分少女，但皮革粗帶磁扣的設計，則替包款加入了一點陽剛的元素，開箱過程可以看到，月亮包使用極軟的納帕皮革製成，手感非常柔軟，並帶有內斂光澤，整體包身採同色系呈現，經典琺瑯三角標誌會跟隨包身轉換顏色；內部空間設有一拉鍊暗袋，並附有可調校的同色皮革肩帶，增加造型變化，可拆式皮革鑰匙圈則成為一個亮點小掛飾。

▲Prada Moon Bag。（圖／記者王則絲攝）

▲Prada Moon Bag。（圖／記者王則絲攝）

▲《ET FASHION》開箱PRADA Moon Bag月亮包天空藍色款式細節。（圖／記者王則絲攝）

►包・開箱／被縮小燈照到的「TOD'S迷你包」！把托特包變手掌大可愛加倍

►包・開箱／GUCCI賈姬包今年還在燒！ (G)I-DLE Minnie、楊謹華搶拎白色顯高級

關鍵字：

包開箱, PRADA, Moon Bag, 月亮包, Sana

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

范冰冰酥胸半露好辣　眼睛首飾上身洩大膽風格

范冰冰酥胸半露好辣　眼睛首飾上身洩大膽風格

全台唯一星巴克連續26天買一送一！獨家棒球包、彩繪馬克杯挺經典賽

全台唯一星巴克連續26天買一送一！獨家棒球包、彩繪馬克杯挺經典賽

你是好脾氣的人嗎？選一把傘輕鬆測出易怒指數

你是好脾氣的人嗎？選一把傘輕鬆測出易怒指數

改變3個生活習慣就能瘦腰、甩肥肚！飲食「加一味」脂肪少囤積 星・變美／46歲梁詠琪「防腐級凍齡」被讚翻！眼部保養愛用品大公開 Jennie趴地超火辣背溝現形！　穿香奈兒條紋裝霸氣開腿登封 176cm李多熙大長腿若隱若現好火辣！派對激動熊抱「茉莉公主」超可愛 金高銀的春夏穿搭甜美有個性　5樣必備單品，吊帶洋裝先加入購物車 范冰冰披浮誇羽毛裝變貴太太　梳高髮型也有戲 UNIQLO時髦方領上衣成「缺貨潛力股」　首推「寵物背包」毛孩爸媽超心動！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面