包・開箱／Sana率先示範PRADA「月亮包」　天空藍色絕頂療癒

記者王則絲／台北報導

PRADA今年春夏帶來一只「Moon Bag月亮包」新手袋，很快的吸引時尚迷們的注意，與PRADA密切友好的TWICE日籍成員Sana（湊崎紗夏），在早前便率先上手演繹了黑色款式；今日《ET FASHION》要來開箱近賞的正是此款最新的話題手袋「月亮包」，尤其是鏡頭中的天空藍色款式絕頂療癒。（下滑看開箱影片）

▲Sana手中拎的是PRADA Moon Bag黑色款式。（圖／翻攝自IG）



日前PRADA於米蘭時裝周發表2023秋冬系列，會場包括Somi（全昭彌）與諸多女星，皆是拎著「月亮包」現身；此外，韓女星李惠利也早一步收到了粉色月亮包，特別適合甜美、可愛的她。

▲Somi與李惠利也各自演繹不同色的Moon Bag。（圖／品牌提供、翻攝自IG）

PRADA 在2023 春夏系列推出了一款「Moon Bag月亮包」，半月的迷你包型帶有些類似於機車包率性的輪廓，總共帶來7種顏色，包含基礎的白色、黑色，柚綠色（接近檸檬黃色）、緋紅色（糖果粉色）、芒果黃、焦糖色以及天空藍色。

▲「Moon Bag月亮包」一口氣帶來7種顏色。（圖／記者王則絲攝）

雖然粉嫩繽紛的糖果色系顯得十分少女，但皮革粗帶磁扣的設計，則替包款加入了一點陽剛的元素，開箱過程可以看到，月亮包使用極軟的納帕皮革製成，手感非常柔軟，並帶有內斂光澤，整體包身採同色系呈現，經典琺瑯三角標誌會跟隨包身轉換顏色；內部空間設有一拉鍊暗袋，並附有可調校的同色皮革肩帶，增加造型變化，可拆式皮革鑰匙圈則成為一個亮點小掛飾。

▲《ET FASHION》開箱PRADA Moon Bag月亮包天空藍色款式細節。（圖／記者王則絲攝）