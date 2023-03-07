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說・流行／機器人闖入伸展台！Coperni讓模特兒上演親密互動顛覆想像

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記者鮑璿安／專題報導

去年（2022年） 2023 春夏巴黎時裝周上，以噴漆技術直接在超模Bella Hadid 身上誕生一件全白洋裝，讓巴黎品牌Coperni贏得滿場掌聲。今年剛落幕的2023秋冬大秀中，品牌請到機器人登場，揭開有趣而深遠的互動，顛覆常規走秀模式。

▲▼ Coperni show 。（圖／達志影像/美聯社）

▲巴黎品牌Coperni 代表作之一，朝超模Bella Hadid 身上噴漆誕生洋裝。（圖／達志影像/美聯社）

Coperni幕後推手是創意總監Sébastien Meyer和Arnaud Vaillant，擅長打造高科技為靈感的流線感、現代化著裝。今年則以「人與機器的互動」為主軸， 17 世紀詩人 Jean de la Fontaine 的寓言 「The Wolf and The Lamb狼與羔羊」給了啟發，沒有支配者也沒有被支配者，而是人類與機器可以和諧共處。

秀場上有五隻名為SPOT的黃色機器人，模特兒Rianne Van Rompaey與其中一台機器人產生互動，過程讓人屏息以待，靠近時機器人將模特兒的斗篷上衣給抽走，留下她穿在裡頭的繞頸連身裙，隨後機器人歸還外衣，完成這一無聲對話。值得一提的是，超模凱特摩絲之女萊拉摩絲（Lila Moss）也參與走秀，由機器人幫她拎包，也算是相當新穎的體驗。

早在1999年春夏Alexander McQueen就有過類似的創意構想，當時2台機器人對著加拿大女星Shalom Harlow噴漆，讓她的白洋裝形成獨一無二的紋理，這一創舉至今還令人回味無窮。

▲▼ Coperni 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ Coperni 。（圖／翻攝自IG）

▲▼ Coperni 。（圖／翻攝自IG）

▲描繪狼和羔羊場景的夾克、科技感銀色禮服、反光材質大衣 。（圖／翻攝自IG）

回歸至時尚本身，Coperni本季誕生了一款隕石包，將此打造成品牌熱門單品「Swipe Bag」模樣，據說是5萬年前降臨地球、1968年在法國南部發現的隕石。還有描繪狼和羔羊場景的夾克、科技感銀色禮服、反光材質大衣，系列有 70% 是由工作室的回收材料製成，寫下時尚新概念。

▲▼ Coperni 。（圖／翻攝自IG）

▲Coperni 隕石包打造成「Swipe Bag」模樣。（圖／翻攝自IG）

► 說・流行／秀場堆了20萬盒保險套？　DIESEL大秀預告杜蕾斯聯名

關鍵字：

說流行, Coperni, 巴黎時裝周

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