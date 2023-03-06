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巴黎時裝周／NCT winwin看秀超養眼！Valentino「一條領帶」搭出全系列

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▲Valentino 。（圖／品牌提供）

▲Valentino 2023 秋冬系列選擇Black Tie領帶為發想 。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安／台北報導

去年（2022）秋冬PINK PP粉色系列的出現，揭示了Valentino 創意總監 Pierpaolo Piccioli以單一元素構想系列的能力，這次最新的2023 秋冬系列也不例外，選擇Black Tie領帶為發想，展現了無限可能性，模特兒以多樣化剪裁高領襯衫、連身裙輪流搭配出場，象徵領帶從配角變主角。此外，NCT成員 winwin董思成身穿大地色襯衫看秀，為品牌注入活力。

▲Valentino 。（圖／品牌提供）

▲繞頸洋裝與翻領、領帶之間的巧妙結合。（圖／品牌提供）

▲Valentino 。（圖／品牌提供）

▲羽毛斗篷與領帶的精彩碰撞 。（圖／品牌提供）

▲Valentino 。（圖／品牌提供）

▲Valentino 。（圖／品牌提供）

▲Valentino 。（圖／品牌提供）

▲一條黑色領帶構成73組Look。（圖／品牌提供）

創意總監 Pierpaolo Piccioli 完整借用 Black Tie領帶，發想全新成衣系列，過往人們習慣佩戴領帶出現在正式場合，如今賦予更多摩登意蘊。而華麗禮服、羽毛斗篷與領帶的精彩碰撞是本季的看點之一，模特兒以唇釘、浮誇耳飾展現狂野靈魂，擁有飄逸剪裁的高開衩寬裙，加入了翻領設計，得以讓領帶成為重點單品。最對味的白襯衫，化作短版剪裁與短褲組合，也出現了透視抓皺禮服與褲裝合二為一的搭配，在正式與休閒間取得平衡，同樣是無性別的體現。

▲Valentino 。（圖／品牌提供）

▲關曉彤 。（圖／品牌提供）

▲Valentino 。（圖／品牌提供）

▲WinWin（董思成）。（圖／品牌提供）

當然在創新的同時，Valentino熟悉的品牌元素從未消失，2010 年首次推出的 Rockstud 鉚釘系列在鞋履和配飾不斷升級，包款輪廓扁平修長，帶來多元單品。品牌也邀請到關曉彤、NCT成員WinWin（董思成）到場看秀製造話題。

▲Isabel Marant 。（圖／品牌提供）

▲Isabel Marant 。（圖／品牌提供）

▲Isabel Marant 。（圖／品牌提供）

▲Isabel Marant 2023 秋冬系列浪漫又實穿 。（圖／品牌提供）

同樣在巴黎時裝周帶來獨特創作，Isabel Marant 2023 秋冬系列投射在針織衫、廓形大衣、超長皮革過膝靴等作品，服裝色調首先以自然和極簡的大地色調開場，漸進探索充滿復古活力的黃色和桃紅色系，皮革單品用以更浪漫的手法演繹，拆解為高衩洋裝與過膝靴單品，日常、派對一套搞定。

 ►巴黎時裝周／阿Sa帥氣牛仔裝看Chloé秀　Acne Studios「樹葉洋裝」必火

關鍵字：

巴黎時裝周, Valentino, Winwin

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