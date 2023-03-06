Jennie破相靠OK繃遮醜　照樣拎香奈兒可愛包飛巴黎看秀

▲Jennie穿著香奈兒風衣搭配愛馬仕絲巾，登機前往巴黎時裝周。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

記者陳雅韻／台北報導

南韓人氣女團BLACKPINK成員Jennie 3日主動透露運動時不慎失足摔傷，臉上留下傷痕，暫時需要貼OK繃。她今出發前往法國參加巴黎時裝周，沒有戴上墨鏡遮醜，大方露出右眼下方受傷處貼的OK繃，對臉部受傷一事顯得豁達，她還在IG中將傷口處貼上藍色愛心貼圖，傳達對手拎的香奈兒（CHANEL）新包的喜愛。

▲Jennie右眼下方貼OK繃，遮著她因運動留下的傷痕。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

Jennie是香奈兒大使，被稱為「人間香奈兒」，每逢品牌舉辦大秀都可見她的身影，近日她傳出臉部受傷的消息，粉絲原以為她會缺席明日登場的2023秋冬秀，但她依然在臉上貼上膠帶遮傷口，與桂綸鎂、昆凌等女星都啟程飛往巴黎，準備參加香奈兒大秀。

▲Jennie故意在傷口處貼藍色愛心貼圖，表達她對香奈兒新包的喜愛。（圖／翻攝jennierubyjane IG）

出發前往巴黎的登機裝，Jennie所穿的款式樣樣實穿，包括香奈兒春夏系列的白色風衣、黑色貼腿褲，脖子則繫上愛馬仕天空藍絲巾保暖，搭配Stella McCartney黑靴顯得帥氣，她的登機包則是逾21萬元的香奈兒珍珠串鍊黑色小包，可愛包型讓她愛不釋手。