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錯過再等12年！3星座把握「強運黃金期」　牡羊迎來受歡迎的新身分

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文／被新聞耽誤的占星師Sandy

火象星座的朋友趕快動起來！把握5月17日以前，去做新的突破，尤其是牡羊座的朋友，趁幸運之神還在你頭頂，有什麼想做的事趕快行動，錯過這波巨好運，須再等12年。

▲浪漫速成班。（圖／翻攝自FB@tvN drama）

▲火象星座把握5月17日前的強運黃金期。（示意圖／翻攝自FB@tvN drama，下同）

今年三月份有很多星象的移動，而大家最關心的年度好運，是由木星掌管，目前木星在牡羊座，帶旺所有的火象星座，但很快5月17日木星將進入金牛座，目前強運霸榜的牡羊座、獅子座、射手座，趕緊趁5月中以前執行新計畫吧！木星在牡羊座期間，放大一股動能，增加說走就走、勇往直前的氣魄，憑著一股赤子之心展開行動，就有機會被幸運之神眷顧。

牡羊座：幸運之神坐鎮命宮，12星座最強運

牡羊座的同學，想有什麼新的突破嗎？只要不傷害他人，鼓勵你像小朋友一樣，抱著初生之犢不畏虎的氣勢，開心地去做吧！5月17日以前，牡羊座非常有機會迎來受人歡迎的全新身分，譬如創業當老闆了、當爸爸了、碰到條件不錯的另一半，或是還是換了一份好工作，錯過了這次的超強運黃金期，要再等要12年，占星師是上升牡羊座，也趕在這波開張自己的Podcast《喵懂占星室》。

不只大吉星木星在五月中前加持牡羊座，四月中以前小吉星金星也位在牡羊座的命宮，身邊不乏出現貴人、令人羨慕的賺錢機會，或是拓展新的交友圈，牡羊座拿出內建的強大動能，開創全新的未來吧！

▲浪漫速成班。（圖／翻攝自FB@tvN drama）

射手座：五月中以前把握黃金脫單期

單身的射手座注意，五月中以前是黃金脫單期，五月中以前，木星坐鎮在射手座的第五宮，因此射手座的戀愛運行情看俏，幸運之神力挺你們呢！想懷上孩子的夫妻，建議這段期間加把勁；若感情生活已十分圓滿，運勢將可能展現在工作舞台上，好好秀一下閃閃發亮的自己吧！

▲浪漫速成班。（圖／翻攝自FB@tvN drama）

獅子座：外地人是貴人，出國運比人強

在5月17日以前，不妨給自己來點冒險吧！遠方或是外國人可以為你帶來幸運，最幸運的木星在獅子座的第九宮，現在國境已經逐漸解封，獅子座的出國運佳；若有計畫想進修、念研究所，也有不錯的機會；工作方面，不妨可以找看看外商，或是跟外國事務、外國文化有關的職缺。感情方面，單身的射手座有望脫單，人生因此再進階。

以上均可參考上升星座和太陽星座，亟需愛情的朋友，被新聞耽誤的占星師強烈建議查出你自己的月亮星座，月亮星座代表人的潛意識、感情生活、真實心情，月亮牡羊座、月亮射手座、月亮獅子座，都有機會在五月中以前談戀愛、懷孕、甚至開心結婚，因發生好事而心花強力綻放。

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關鍵字：

被新聞耽誤的占星師Sandy, 星座, 運勢, 牡羊, 獅子, 射手

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