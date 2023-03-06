吃飽懶得動？營養師點名「4種富貴病」，多做一件事能改善

▲現代人吃飽不動，容易讓富貴病上身。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人多吃少動，營養師高敏敏提醒當心「富貴病」上身，她列舉大部分人常見的4種困擾，包括胃食道逆流、便秘、體脂肪增加、腸胃道消化不好，而以上問題都可藉由多吃高纖蔬果改善，要如何正確選擇，一起來看看！

#胃食道逆流

現代人三餐不定，常有吃太飽、胃脹氣的問題，如果吃飽又發懶躺臥著不動，更容易引起胃酸逆流，感覺身體不適。

#便祕

三餐飲食不均衡，缺乏補充蔬果，吃飽後又喜歡常呆坐不動，容易減弱消化道蠕動，進一步導致便秘體質。

#體脂肪增加

喜歡吃垃圾食物，吃多又動太少，容易使體脂率增加，更有肥胖以及代謝疾病風險。

#腸胃消化不良

消化道過勞易肚脹、腹痛、腸胃炎、消化不良，常覺得肚子堵堵漲漲不舒服。

▲高纖蔬菜冠軍是紫蘇。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師，以下同）

營養師高敏敏說明，其實不管是哪種富貴病，都建議可吃高纖食物加上多運動改善，幫助清理消化道，她提到不同的蔬菜水果所含的膳食纖維量也會不同，這時選擇也就更為重要。

▲黑棗榮登高纖水果第1名。

她也建議大家每餐蔬菜至少選擇2種顏色， 除了補充纖維，還能攝取到不同植化素，一天最少要吃4個拳頭大的蔬菜量，蔬菜之外，平時也可以從水果、或是富含纖維的澱粉類攝取（可以用非精緻澱粉取代部分白飯、白麵條等），有足夠的纖維，就能幫助排便順暢。