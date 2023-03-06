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寶格麗82萬包超華麗！　1800個裝飾構成炫彩花園

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▲▼ BVLGARI,DIOR 。（圖／公關照）

▲寶格麗與時尚設計師Mary Katrantzou推出聯名系列，Serpenti Tropical Garden of Eden藍色小羊皮手提肩背包823,000元。（圖／寶格麗提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

除了珍稀皮革材質，什麼稀有包款身價超過80萬元？答案是寶格麗（BVLGARI）與時尚界「印花女王」希臘時尚設計師 Mary Katrantzou再度攜手的聯名Capsule精選系列Serpenti限量包，3款新作中的Serpenti Tropical Garden of Eden手提肩背包，採用1,800多種裝飾元素，耗時105小時以手工方式在包體上精心縫製與鑲嵌珠飾、亮片、繽紛水晶，呈現從代表白天的藍色漸變成黑夜的炫彩奇蹟花園，身價高達823,000元。

▲▼ BVLGARI,DIOR 。（圖／公關照）

▲Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Tree of Life白色小羊皮手提肩背包，790,000元。

▲▼ BVLGARI,DIOR 。（圖／公關照）

▲Mary Katrantzou X BVLGARI Serpenti Forever聯名系列Serpenti Midnight Garden of Eden黑色小羊皮手提肩背包，593,000元。

Mary Katrantzou選擇寶格麗經典手提包為創作藍本，以3D錯視刺繡在硬挺的包上詮釋大自然的奇妙光景，並委由巴黎著名的現代刺繡工坊 Atelier Montex 製作而成。除了藍色漸變款，還有以閃耀的生命之樹為主角的Serpenti Tree of Life白色手提肩背包，以及描繪與百花爭艷的孔雀圖案Serpenti Midnight Garden of Eden黑色手提肩背包，展現珠寶名家的華美氣勢。

▲▼ BVLGARI,DIOR 。（圖／公關照）

▲DIOR中尺寸Lady Dior小牛皮手袋以雕刻與手繪Dior Petites Fleurs花卉圖案，260,000元。（圖／DIOR提供）

DIOR今年春夏也有豐富的花卉圖案包款，其中中尺寸的Lady Dior米色小牛皮手袋，運用雕刻與手繪工藝，於包身呈現生動且立體的Dior Petites Fleurs花卉主題圖案，顯得優雅高貴，再搭配淡金色飾面金屬D.I.O.R.吊飾增添個性美，附有可拆卸的肩帶，可手提或斜背。

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關鍵字：

寶格麗, BVLGARI, DIOR

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