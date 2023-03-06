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營養師傳授「抗猴痘飲食對策」，點名「5種人」要特別留意

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▲▼營養師傳授「抗猴痘飲食對策」。（圖／Unsplash）

▲預防猴痘從吃對食物、提升免疫力做起。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

疫情雖逐漸降溫，但台灣又出現本土猴痘病例讓人不安，營養師高敏敏點名猴痘5大危險族群，以及教你怎麼吃增加免疫力，幫助預防猴痘。

猴痘屬於一種人畜共同傳染症，首次是在研究猴子群體中發現，若是不小心感染猴痘，最明顯的特徵就是皮膚會有異常扁平或隆起，另外可能伴隨著發燒、畏寒、出汗、全身痠痛、疲倦等症狀，持續時間約為2-3周。

若接觸到感染者呼吸道分泌物、損傷的皮膚、黏膜或被污染物品易被傳染，營養師高敏敏點名5大族群要當心，分別是孕婦、幼童、免疫力差的人、密集接觸感染者、吃到受感染的肉等等。

除了應避免傳染機會外，更該由提升自體抵抗力做起，高敏敏建議補充維生素如下：

▲▼營養師傳授「抗猴痘飲食對策」。（圖／Unsplash）

#維生素A

鞏固皮膚和黏膜的重要營養，因維生素A無法人體自行合成，需要靠食物來補充，舉凡像是紅蘿蔔、紅番薯、紅椒、蛋黃、地瓜葉、菠菜等食物，裡面就有豐富的維生素A。

▲▼營養師傳授「抗猴痘飲食對策」。（圖／Unsplash）

#維生素C

提升整體保護力，避免感染猴痘或身體發炎，同時也能使體內對抗病菌的免疫細胞活躍度增加、抗氧化，但要注意的是維生素C是屬於水溶性營養素，容易被身體代謝掉，更該注意補充，像是芭樂、草莓、小番茄、柑橘類、奇異果、蔬菜類等都是好選擇。

▲▼營養師傳授「抗猴痘飲食對策」。（圖／Unsplash）

#維生素D

減少身體發炎，降低被感染的機率，同時也能幫助鈣質吸收、維持骨骼健康，可以多補充牛奶、乾香菇、木耳、蛋黃、鮭魚等，或是每天到戶外曬10-20分鐘的太陽，增加體內維生素D。

▲▼營養師傳授「抗猴痘飲食對策」。（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

其他在生活中必也必須留意，若在外飲食需確認衛生，食物需確實煮熟，與人接觸時也要保持距離，平時記得多消毒雙手和個人物品，加強自我防護，才能避免猴痘上身。

►吃飽懶得動？營養師點名「4種富貴病」，多做一件事能改善

關鍵字：

猴痘, 預防, 飲食, 危險族群

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