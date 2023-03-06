虞書欣私服尺度無極限！火辣穿搭洩傲人身材　化身粉色「兔女郎」

記者王則絲／台北報導

大陸女星虞書欣因與王鶴棣主演仙俠劇《蒼蘭訣》而爆紅，在劇中端莊仙氣的古裝造型深植人心，不過私下的她可說是個性感小野貓，尺度沒有極限，近日她又上傳穿搭美照，只見她全身粉色的針織裝搭配頭上兔子頭套，托出傲人身材與纖細腰線，化身火辣「兔女郎」。

▲虞書欣於社群上傳火辣私服穿搭照。（圖／翻攝自IG）



虞書欣在演出《蒼蘭訣》後圈粉無數，1月底，她發行了首張實體專輯《Esther》，踏上歌手之路，同時她也持續拍攝新劇，攜手在《蒼蘭訣》中沒有結果的「長珩仙君」張凌赫再續前緣，合作新劇《雲之羽》，為認真進組拍攝，許多網友發現虞書欣近期瘦了許多，少了先前的圓潤感。

▲虞書欣戴上Ambush兔兔頭套化身「兔女郎」。（圖／翻攝自IG）



虞書欣私服造型經常成為媒體焦點，今年27歲的她私下也和其他女孩們一樣，喜歡時下火紅的Y2K風格，經常在社群分享她性感的造型；這回虞書欣身穿The Attico的粉色短版針織背心，與漸層色調的針織鏤空迷你裙，托出傲人上圍外，也一併展現瘦身有成的纖腰曲線與纖細大腿，並以瑪莉珍鞋與襪套收尾，為製造Y2K氛圍招牌的搭配，最後虞書欣戴上話題單品——Ambush的「兔兔頭套」，化身為貨真價實的粉色「兔女郎」。