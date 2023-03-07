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DIOR、BURBERRY新款項鍊太美必收　3個保養方式，飾品控請筆記

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文／美人圈

初入手精品，除了包款之外，項鍊或戒指等小配件也很推薦，許多精品首飾價位其實沒有想像中難以入手，不僅具品牌識別度，更為穿著增加精緻細節！今天一起看看BEAUTY美人圈2023精品項鍊評比推薦，DIOR、Chloe春季新款太美，BURBERRY雙重戴法太實用，加碼飾品保存技巧！

飾品如何保存？

首飾飾品跟衣服、包包等一樣，都屬於消耗品，會隨著穿戴時間及使用方式而導致光澤降低、甚至是損壞，所以學會正確的飾品保養方式很重要，學會正確保養不同材質的飾品可以延長飾品的光澤及使用壽命。

【編輯評比】2023精品項鍊推薦！DIOR、BURBERRY新款太美必收，加碼飾品保存技巧

▲正確的飾品保養方式很重要。（圖／jacquemus）

飾品保存技巧

1：配戴方式

配戴飾品時特別注意盡量避免讓飾品接觸到汗水、雨水、海水，另外香水及化妝品成分可能也會對飾品造成毀損，因次洗澡時建議取下飾品，也建議在化妝完後再配戴，如果不小心接觸到時，可以用乾淨柔軟的棉布盡快擦拭飾品表面，避免殘留成分傷害金屬材質飾品。

【編輯評比】2023精品項鍊推薦！DIOR、BURBERRY新款太美必收，加碼飾品保存技巧

▲香奈兒 N°5 高級珠寶系列。（圖／CHANEL）

2：保存方式

如果長時間不配戴的飾品可以放置首飾盒或是基本的夾鏈袋內，避免長時間與空氣接觸而氧化。另外不同首飾相互觸碰可能會留下刮痕，因此建議每件飾品分開存放在不同保護袋或首飾盒中，如果是項鍊或手鍊也建議將鍊扣閉合、避免打結，降低因硬度不同互相磨擦而導致物理性的傷害耗損風險。

【編輯評比】2023精品項鍊推薦！DIOR、BURBERRY新款太美必收，加碼飾品保存技巧

▲每件飾品也建議分開放在不同保護袋中。（圖／BEAUTY美人圈）

3：保養方式

飾品或是貴重珠寶等最忌諱不當的清潔或保養方式，都會導致耗損甚至生鏽，飾品或珠寶建議定期使用柔軟棉質布料擦拭即可，不使用水或是肥皂等有化學成分的清潔產品，另外像是純銀製品則可以定期使用拭銀布擦拭，幫助銀飾恢復光澤，其餘飾品配件則可以依照購買時的保養建議即可。

【編輯評比】2023精品項鍊推薦！DIOR、BURBERRY新款太美必收，加碼飾品保存技巧

▲純銀吊墜項鍊。（圖／LOEWE）

2023精品項鍊推薦

DIOR RÊVE D'INFINI 長頸鍊

DIOR的RÊVE D'INFINI長頸鍊以細緻的老虎及花卉裝飾為主，在吊墜上還有一顆白色淡水珍珠，不要看老虎吊飾看似浮誇，其實項鍊整體相當細緻，淡金色的色澤也相當優雅，另外長鍊的設計有多個鎖扣，可以調節成不同長度的鍊型，搭配不同風格的穿著，相當有巧思。

【編輯評比】2023精品項鍊推薦！DIOR、BURBERRY新款太美必收，加碼飾品保存技巧

▲DIOR RÊVE D'INFINI 長頸鍊，NT$27,000。（圖／BEAUTY美人圈，下同）

這款長頸鍊全部放下長度約落在腰部，當作長鍊配戴非常有造型感，另外也可以透過不同的鎖扣調節長短，編輯最推薦像這樣繞一圈頸鍊，再放下一圈的雙層配戴，長度約落在胸上，細緻的淡金色隨著光線折射出不同光澤，非常精緻又有女人味。

【編輯評比】2023精品項鍊推薦！DIOR、BURBERRY新款太美必收，加碼飾品保存技巧

BURBERRY 鍍金徽標與LOVE項鍊

BURBERRY這款項鍊非常特別，其實是兩條項鍊的組合，一條是BURBERRY Logo、另一條則是「LOVE」字樣的吊墜，可以一起戴或是單獨配戴，更增加搭配度。另外兩款項鍊吊墜背後也都有細緻的BURBERRY Logo刻印，項鍊鍍金細節非常美，也是評比款式中閃度偏高的品項。

【編輯評比】2023精品項鍊推薦！DIOR、BURBERRY新款太美必收，加碼飾品保存技巧

▲BURBERRY 鍍金徽標與LOVE項鍊，NT21,900。（圖／BEAUTY美人圈，下同）

這款項鍊最特別的就是兩條可以一起配戴或是單獨配戴，BURBERRY鍊條較短，可以營造頸鍊的風格，LOVE項鍊則較長，兩條一起疊加搭配出層次感的配戴方式也很推薦。

【編輯評比】2023精品項鍊推薦！DIOR、BURBERRY新款太美必收，加碼飾品保存技巧

PRADA Enameled Jewels項鍊

PRADA這款項鍊是這次評比中唯一一款銀飾，以925純銀鑄造，將品牌最具代表性的搪瓷三角形化作項鍊細節，鐫刻標誌的飾牌非常有巧思。這款項鍊的三角形標誌有不同色選，這款是雪花石膏粉，閃度細節也是非常美，雖然沒有任何Logo字樣，但是依舊很具識別度，細緻的光澤更是相當迷人，小巧造型也很百搭。

【編輯評比】2023精品項鍊推薦！DIOR、BURBERRY新款太美必收，加碼飾品保存技巧

▲PRADA Enameled Jewels項鍊，NT$29,000。

VERSACE MEDUSA BIGGIE CHOKER

VERSACE這款項鍊以品牌最具標誌性的梅杜莎為主，頸鍊由一顆顆充滿精緻細節的梅杜莎浮雕珠扣組成，包含鎖扣也有梅杜莎的浮雕細節，真的極具識別度與份量感。這款項鍊是短頸鍊的設計，單看好像很浮誇，適合個性華麗的穿著，但是搭配透膚高領上衣也可以增加細緻高級氛圍。

【編輯評比】2023精品項鍊推薦！DIOR、BURBERRY新款太美必收，加碼飾品保存技巧

▲VERSACE MEDUSA BIGGIE CHOKER，NT$73,000。

Chloe ALPHABET 字母項鍊

Chloe經典熱賣的字母項鍊在春夏系列中推出新款，以淡金色的簡單流線形字母設計相當圓潤，搭配不同配色的寶石增加細節巧思。這款項鍊條偏細，且鍊條上有多個鎖扣可以略為調整長度，可以作為長項鍊或是短鍊配戴，像這樣多留出末端也可以很好的當作設計巧思，相當細緻有女人味。

【編輯評比】2023精品項鍊推薦！DIOR、BURBERRY新款太美必收，加碼飾品保存技巧

▲Chloe ALPHABET 字母項鍊，NT$14,700。

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載

關鍵字：

美人圈, 精品, 項鍊, Chloe, VERSACE, PRADA, BURBERRY, DIOR, 飾品

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