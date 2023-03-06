直播看秀／周冬雨、劉亦菲拎未上市的南瓜包飛巴黎　3／6晚上LV新裝曝光

▲LV在巴黎時裝周發表2023秋冬女裝系列。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）2023秋冬女裝將在台灣時間3月6日晚上9點半發表，紅、藍、白是法國國旗的顏色，在搶先曝光的包款中，成為貫穿的主軸，完整系列記得透過上方直播欣賞。女星周冬雨、劉亦菲屆時會到場看秀，兩人從機場出發時，都拎著LV與草間彌生合作的最新包款，印著南瓜鮮明俏皮。

▲LV在服裝秀預告中先曝光了2023秋冬新包款。（圖／翻攝Louis Vuitton IG）





▲LV 2023秋冬女裝秀在巴黎奧賽博物館舉行。（圖／翻攝Louis Vuitton IG）

大秀將在巴黎奧賽博物館（Musée d'Orsay）舉行，法國國旗在博物館的大鐘前飄揚，很有意境，這次LV並與法國當代藝術家Philippe Parreno合作，以現代巴黎、法國帶來的影響為概念，運用光線、聲音，創造出沉浸式的體驗，預告片中出現金屬感的燈具、水晶玻璃，好像時間竄流其中，承前繼後。

▲周冬雨帶著LV與草間彌生將在3月底發表的新款聯名包登機。（圖／翻攝周冬雨微博）





▲劉亦菲手拎LV聯名草間彌生的Keepall行李袋。（圖／翻攝劉亦菲微博）

品牌代言人周冬雨、劉亦菲是大秀嘉賓，雙姝在巴黎秀出邀請函與Coussin包，對2023秋冬新作相當期待。3月底LV與草間彌生合作的第二波商品將推出，早先出發時，劉亦菲手提有著南瓜圖案的Keepall行李袋，搭配帽T、短裙以及LV的棒球帽與墨鏡，展現女明星氣場，周冬雨則是穿著短版上衣與寬管長褲，使用同一聯名系列的OnTheGo提包，無論Keepall或OnTheGo都很適合旅行，也悄悄透露未上市的包款設計。