fb ig video ETtoday search mobile

直播看秀／周冬雨、劉亦菲拎未上市的南瓜包飛巴黎　3／6晚上LV新裝曝光

>

▲LV在巴黎時裝周發表2023秋冬女裝系列。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 台北報導

LOUIS VUITTON（路易威登）2023秋冬女裝將在台灣時間3月6日晚上9點半發表，紅、藍、白是法國國旗的顏色，在搶先曝光的包款中，成為貫穿的主軸，完整系列記得透過上方直播欣賞。女星周冬雨、劉亦菲屆時會到場看秀，兩人從機場出發時，都拎著LV與草間彌生合作的最新包款，印著南瓜鮮明俏皮。

▲LV2023秋冬秀預告 周冬雨 劉亦菲。（圖／翻攝LV IG、周冬雨劉亦菲微博）

▲LV2023秋冬秀預告 周冬雨 劉亦菲。（圖／翻攝LV IG、周冬雨劉亦菲微博）

▲LV在服裝秀預告中先曝光了2023秋冬新包款。（圖／翻攝Louis Vuitton IG）

▲LV2023秋冬秀預告 周冬雨 劉亦菲。（圖／翻攝LV IG、周冬雨劉亦菲微博）

▲LV 2023秋冬女裝秀在巴黎奧賽博物館舉行。（圖／翻攝Louis Vuitton IG）

大秀將在巴黎奧賽博物館（Musée d'Orsay）舉行，法國國旗在博物館的大鐘前飄揚，很有意境，這次LV並與法國當代藝術家Philippe Parreno合作，以現代巴黎、法國帶來的影響為概念，運用光線、聲音，創造出沉浸式的體驗，預告片中出現金屬感的燈具、水晶玻璃，好像時間竄流其中，承前繼後。

▲LV2023秋冬秀預告 周冬雨 劉亦菲。（圖／翻攝LV IG、周冬雨劉亦菲微博）

▲周冬雨帶著LV與草間彌生將在3月底發表的新款聯名包登機。（圖／翻攝周冬雨微博）

▲LV2023秋冬秀預告 周冬雨 劉亦菲。（圖／翻攝LV IG、周冬雨劉亦菲微博）

▲劉亦菲手拎LV聯名草間彌生的Keepall行李袋。（圖／翻攝劉亦菲微博）

品牌代言人周冬雨、劉亦菲是大秀嘉賓，雙姝在巴黎秀出邀請函與Coussin包，對2023秋冬新作相當期待。3月底LV與草間彌生合作的第二波商品將推出，早先出發時，劉亦菲手提有著南瓜圖案的Keepall行李袋，搭配帽T、短裙以及LV的棒球帽與墨鏡，展現女明星氣場，周冬雨則是穿著短版上衣與寬管長褲，使用同一聯名系列的OnTheGo提包，無論Keepall或OnTheGo都很適合旅行，也悄悄透露未上市的包款設計。

►巴黎時裝周／Rosé、文佳煐齊曬美腿攻版面　YSL超寬肩西裝「生人勿近」

►巴黎時裝周／Jisoo變身一道紫光看DIOR秀　同框莎莉賽隆「被保護」

關鍵字：

直播, LOUIS VUITTON, 路易威登, LV, 2023秋冬, 周冬雨, 劉亦菲

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

范冰冰酥胸半露好辣　眼睛首飾上身洩大膽風格

范冰冰酥胸半露好辣　眼睛首飾上身洩大膽風格

全台唯一星巴克連續26天買一送一！獨家棒球包、彩繪馬克杯挺經典賽

全台唯一星巴克連續26天買一送一！獨家棒球包、彩繪馬克杯挺經典賽

你是好脾氣的人嗎？選一把傘輕鬆測出易怒指數

你是好脾氣的人嗎？選一把傘輕鬆測出易怒指數

改變3個生活習慣就能瘦腰、甩肥肚！飲食「加一味」脂肪少囤積 星・變美／46歲梁詠琪「防腐級凍齡」被讚翻！眼部保養愛用品大公開 Jennie趴地超火辣背溝現形！　穿香奈兒條紋裝霸氣開腿登封 金高銀的春夏穿搭甜美有個性　5樣必備單品，吊帶洋裝先加入購物車 176cm李多熙大長腿若隱若現好火辣！派對激動熊抱「茉莉公主」超可愛 范冰冰披浮誇羽毛裝變貴太太　梳高髮型也有戲 UNIQLO時髦方領上衣成「缺貨潛力股」　首推「寵物背包」毛孩爸媽超心動！

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面