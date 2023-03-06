萬寶龍大玩雙包疊搭　時尚感與實用性激增

▲鳳小岳搶先詮釋萬寶龍匠心系列保齡球包54,200元及手機包14,700元。（圖／萬寶龍提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

德國精品萬寶龍（Montblanc）皮件系列以好質感與實用性設計著稱，全新Sartorial匠心系列更以擴充為概念，推出小型配件可固定在大型包袋的新設計，吸引男星鳳小岳與女星謝欣穎大玩混搭遊戲，各自在保齡球包或手提包上，疊加手機包或信封型收納包，不僅為包款「改頭換面」，也方便拿取物品展現高機能性。

▲謝欣穎拎萬寶龍匠心系列手提包50,700元及信封型收納包21,000元。

萬寶龍匠心系列款式豐富，共有公文包、開口式手提袋、保齡球包等大型設計，以黑色或深灰色為主；輕巧選擇則有信封造型收納包、迷你包和迷你信差包，備有紅色、藍色、祖母綠、鈷紫色和象牙白等色彩，背面附有可固定於公文包和手提袋提手的皮帶，能疊搭於大型皮件上，增添時尚魅力與實用性。同系列同時推出小型配件與Summit 3智能腕錶的皮革錶帶，讓忠實擁護者能配成套。

▲是元介斜背萬寶龍匠心系列迷你信差包，24,500元。

LV（Louis Vuitton，路易威登）春夏男士配件主打霓虹黃、邁阿密綠和光學白色的Taigarama皮件系列，採用帆布及印有品牌招牌Monogram 圖案的Taiga皮革製作，款式包括潮流感強烈的斜背式Duo單肩斜背包、包身柔軟的Taigarama Weekend托特包、Keepall Bandoulière 50 旅行袋、Discovery 後背包、Horizon 55 拉桿行李箱和Outdoor郵差包等，充滿年輕活力的新色也躍上錢包、卡夾等小型皮件，讓人一眼就瞧見LV的設計。

▲模特兒背LV Duo黑色斜背包（左起）70,500元，霓黃色斜背包70,500元，拎KEEPALL BANDOULIERE 50光學白色旅行袋102,000元。（圖／LV提供，以下同）





▲LV Discovery邁阿密綠色後背包，83,500元。

