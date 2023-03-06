fb ig video ETtoday search mobile

營養師大推「超級飲品」蘋果醋！天天喝助減肥還能降血脂

>

▲▼ 營養師推天天喝蘋果醋 。（圖／攝unsplsah,pexels）

▲營養師分享天天喝蘋果醋的好處

記者張毓容／台北報導　圖／翻攝unsplash、pexels

最近小紅書上掀起一波「蘋果醋」風潮，不少減肥、健康博主和明星都大讚蘋果醋能減肥、對健康很好，到底蘋果醋是「智商稅」還是真的有用？營養師沈夏冰就從蘋果醋的成分開始解說，說明蘋果醋對減肥、保持腸道健康和控制血糖的益處，並推薦大家可以天天喝。

▲▼ 營養師推天天喝蘋果醋 。（圖／攝unsplsah,pexels）

沈夏冰指出，蘋果醋是蘋果發酵之後的產物，主要的成分是醋酸，跟我們常用來調味的醋成分類似，除此之外蘋果醋還含有包括兒茶素、咖啡酸和鐵酸等黃酮類物質。他也提到，蘋果醋在動物實驗中表現很好，有像是抗發炎、抗氧化等作用，那對於人體的健康到底是否真的有益，可以從幾個方面來看。

首先關於減肥，很多人樂衷於用蘋果醋來減肥，其實有些研究也確實驗證了每天喝15～30ml的蘋果醋，對於減重減脂有幫助。因為長期攝取蘋果醋，有利於增加體内脂肪的氧化效率，幫助減少脂肪的堆積，而且也能通過增加飽腹感來減少能量的攝入。

▲▼ 營養師推天天喝蘋果醋 。（圖／攝unsplsah,pexels）

而許多人關心的血糖、血脂和血膽固醇的部分，在2021年一項meta分析顯示，連續喝2周以上的蘋果醋，能顯著降低一般人群的血膽固醇、空腹血糖和糖化血紅素的濃度；而對於像第二型糖尿病的患者，如果每天喝15ml左右的蘋果醋，連續喝8周，血清中的三酸甘油酯、總膽固醇和空腹血糖水平會顯著下降。所以蘋果醋對於糖尿病患者，其實是很友好的飲品。

另外，如果有功能性消化不良的人，常有像是胃部脹氣、消化性胃食道逆流等，蘋果醋也是一個不錯的飲品選擇，因為蘋果醋能降低胃的pH值，強化和改善胃的消化功能。

▲▼ 營養師推天天喝蘋果醋 。（圖／攝unsplsah,pexels）

最後沈夏冰也總結，蘋果醋算是一款不錯的健康飲品，每天喝15～30ml，持續喝8周以上，確實是有利於減重，有需要的人可以試試看。但他也提醒，如果一下子喝太多的蘋果醋，可能會腐蝕牙齒，所以喝完蘋果醋的10分鐘內，建議最好要刷牙或漱口。

►營養師揭「別一起吃的5組保健食品」　亂吃小心效果大打折

►放屁多又好臭？營養師曝「5種易產氣食物」　青花菜竟也上榜

►外食族減肥神隊友！營養師推全聯能買到的「5大減脂食材」

關鍵字：

蘋果醋, 好處, 優點, 益處, 減肥, 減脂, 血糖, 健康, 營養師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

范冰冰酥胸半露好辣　眼睛首飾上身洩大膽風格

范冰冰酥胸半露好辣　眼睛首飾上身洩大膽風格

全台唯一星巴克連續26天買一送一！獨家棒球包、彩繪馬克杯挺經典賽

全台唯一星巴克連續26天買一送一！獨家棒球包、彩繪馬克杯挺經典賽

改變3個生活習慣就能瘦腰、甩肥肚！飲食「加一味」脂肪少囤積

改變3個生活習慣就能瘦腰、甩肥肚！飲食「加一味」脂肪少囤積

你是好脾氣的人嗎？選一把傘輕鬆測出易怒指數 UNIQLO時髦方領上衣成「缺貨潛力股」　首推「寵物背包」毛孩爸媽超心動！ 176cm李多熙大長腿若隱若現好火辣！派對激動熊抱「茉莉公主」超可愛 Jennie趴地超火辣背溝現形！　穿香奈兒條紋裝霸氣開腿登封 虞書欣私服尺度無極限！火辣穿搭洩傲人身材　化身粉色「兔女郎」 金高銀的春夏穿搭甜美有個性　5樣必備單品，吊帶洋裝先加入購物車 星・變美／46歲梁詠琪「防腐級凍齡」被讚翻！眼部保養愛用品大公開

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面