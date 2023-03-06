營養師大推「超級飲品」蘋果醋！天天喝助減肥還能降血脂

▲營養師分享天天喝蘋果醋的好處。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

最近小紅書上掀起一波「蘋果醋」風潮，不少減肥、健康博主和明星都大讚蘋果醋能減肥、對健康很好，到底蘋果醋是「智商稅」還是真的有用？營養師沈夏冰就從蘋果醋的成分開始解說，說明蘋果醋對減肥、保持腸道健康和控制血糖的益處，並推薦大家可以天天喝。

沈夏冰指出，蘋果醋是蘋果發酵之後的產物，主要的成分是醋酸，跟我們常用來調味的醋成分類似，除此之外蘋果醋還含有包括兒茶素、咖啡酸和鐵酸等黃酮類物質。他也提到，蘋果醋在動物實驗中表現很好，有像是抗發炎、抗氧化等作用，那對於人體的健康到底是否真的有益，可以從幾個方面來看。

首先關於減肥，很多人樂衷於用蘋果醋來減肥，其實有些研究也確實驗證了每天喝15～30ml的蘋果醋，對於減重減脂有幫助。因為長期攝取蘋果醋，有利於增加體内脂肪的氧化效率，幫助減少脂肪的堆積，而且也能通過增加飽腹感來減少能量的攝入。

而許多人關心的血糖、血脂和血膽固醇的部分，在2021年一項meta分析顯示，連續喝2周以上的蘋果醋，能顯著降低一般人群的血膽固醇、空腹血糖和糖化血紅素的濃度；而對於像第二型糖尿病的患者，如果每天喝15ml左右的蘋果醋，連續喝8周，血清中的三酸甘油酯、總膽固醇和空腹血糖水平會顯著下降。所以蘋果醋對於糖尿病患者，其實是很友好的飲品。

另外，如果有功能性消化不良的人，常有像是胃部脹氣、消化性胃食道逆流等，蘋果醋也是一個不錯的飲品選擇，因為蘋果醋能降低胃的pH值，強化和改善胃的消化功能。

最後沈夏冰也總結，蘋果醋算是一款不錯的健康飲品，每天喝15～30ml，持續喝8周以上，確實是有利於減重，有需要的人可以試試看。但他也提醒，如果一下子喝太多的蘋果醋，可能會腐蝕牙齒，所以喝完蘋果醋的10分鐘內，建議最好要刷牙或漱口。