NewJeans麥當勞聯名讓粉絲失望了　轉頭拿下LEVI’S代言史上最適合！

記者王則絲／台北報導

怪物女團NewJeans近日與南韓麥當勞展開合作，替兩款新漢堡出鏡拍攝全新廣告，不過由於麥當勞未如預期帶來特殊聯名包裝，而是十分普通的原包裝，讓全球粉絲們都感到超失望；不過一轉頭NewJeans又談下新合作，宣布成為LEVI’S全球品牌大使，丹寧品牌與NewJeans的團名巧妙呼應，被封為史上最適合的代言人。

▲NewJeans替南韓麥當勞推出的新漢堡拍攝新廣告，未如預期推出聯名包裝，讓許多粉絲表示失望。（圖／翻攝自IG）



南韓麥當勞於本月份2日推出「脆皮奶油洋蔥漢堡」和「辣味奶油洋蔥堡」兩種新漢堡，並由NewJeans團員們出鏡拍攝全新廣告，不過並沒有像上回BTS聯名時一樣帶來特殊包裝，而是使用麥當勞的原包裝，不少網友也表示新漢堡本身口味普通，讓許多粉絲們大失所望。

各領域品牌皆搶著與NewJeans合作，雖然與麥當勞的合作讓粉絲們失望了，但沒關係，一轉眼NewJeans又簽下了新的工作，於近日宣布成為美式丹寧品牌LEVI’S全球品牌大使，尤其NewJeans本身團名的寓意「像是新的牛仔褲一樣怎麼穿都不會膩」，更是特別符合品牌的精神，被封為史上最適合的代言人。

▲NewJeans宣布成為LEVI'S全球品牌大使。（圖／品牌提供）



LEVI’S經典的501®丹寧褲於今年迎來150周年，特別在此時刻邀請到NewJeans成為品牌大使，吸引當今年輕Z世代的目光，一併釋出的首波廣告美照中，成員們分別示範標誌性501®原創丹寧褲、新版型501® ‘81褲款，搭配著LOGO Tee、丹寧襯衫以及丹寧夾克外套，接下來NewJeans還將會在5月20日當天於首爾進行現場表演，一同慶賀501® Day。