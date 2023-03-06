巴黎時裝周／楊丞琳紅唇看秀美炸！BALENCIAGA「回歸初心」剪裁超耐看

記者鮑璿安／台北報導

經歷過風波再起，巴黎時裝周看點之一莫過於BALENCIAGA 冬季23系列，眾人期待創作總監Demna會交出怎樣的答卷，而回歸純粹便是他的回答，乾淨的秀場空間迎來簡潔俐落的大衣單品，正式揭開序幕。

▲標誌性大衣單品是Demna回歸純粹時尚的決心。（圖／品牌提供）

▲特殊褲管處理方式。（圖／品牌提供）

標誌性的無性別oversize大衣，本季通過高級剪裁對長褲進行解構重塑，將褲腰倒轉挪至全新位置，成為上衣的褲管，乍看之下會有好幾處開口，以為模特兒以四腳行走。最為實穿的拉鍊連帽衫、機車夾克、運動服的內襯中縫入了充氣的填充物，鼓起的同時誇張肩線依舊讓人很熟悉。晚裝廓形則是從品牌高級訂製系列中汲取靈感，鑲嵌著閃亮的珠片和水晶珠、層層疊疊的流蘇串珠，腰間點綴上蝴蝶結，將怪誕與夢幻合二為一。

▲品牌熟悉的肩線與收腰手法。（圖／品牌提供）

Demna提到，「在過去的幾個月裡，我極需為我衷愛的時尚初心找回一隅庇護所，當我全身心投入在製衣過程中時，這種感覺自然而然地回來了。這就是為什麼時尚於我而言，不再是一種娛樂化的表達，而是一門製衣藝術。這個新系列開啟了我在Balenciaga下一個章節 -專注於服裝的的願景。」

▲極限運動元素靴款、新款Crush包款 。（圖／品牌提供）

配件單品迎來了Huge和新款Crush包款，均採用柔軟皮革製成，大尺寸包款仍是主流。此外，以機車越野鞋為靈感設計的Biker靴子，飾以極限運動元素，既有拼接也有單色樣式，隨著模特兒踏出堅韌的步伐。本季邀請台灣女星楊丞琳出席看秀，她以2023早春度假系列長裙現身巴黎秀場，一頭幹練馬尾搭配紅唇，火力全開征服當地。





▲楊丞琳看BALENCIAGA 大秀。（圖／品牌提供）