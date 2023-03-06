巴黎時裝周／NMIXX曝光LOEWE送的禮物　NCT李泰容看完秀逛超市血拼

▲LOEWE品牌大使NMIXX現身秀場，一字排開各有特色。（圖／品牌提供，以下同）

記者林明瑋 / 台北報導

韓星最近忙著穿梭在時裝周，LOEWE 2023秋冬系列在巴黎發表，2022年9月成為全球品牌大使的女團NMIXX首度前進看秀，品牌送的禮物也在她們的IG上曝光，除了Paseo包還有小兔子蠟燭，可愛滿載。同場看秀的男團NCT成員李泰容，以奶茶色外套搭配五分短褲簡單帥氣，看完秀他在巴黎逛街，還進超市購物，行程很豐富。

▲NMIXX秀出LOEWE送的禮物。（圖／品牌提供、翻攝nmixx_official IG）





▲NCT李泰容以奶茶色外套搭配黑色五分褲與靴子。



▲李泰容在超市抱著戰利品。（圖／翻攝taeoxo_nct IG）

LOEWE今年初發表的2023秋冬男裝，強調回歸初始、化繁為簡的概念，現在也把同樣的想法延續到女裝，秀場以義大利藝術家Lara Favaretto的五彩碎紙立方體作品，裝飾著純淨的白色空間，簡潔又很有力量，LOEWE公布了打造的過程，五彩紙花在現場擠壓變成立方體，相當療癒。

系列中的多套長衫上，有著衣服的模糊影像，可能是印花背心、咖啡色洋裝，或是灰黑色的外套，藉此強調時裝的本質並非眼前所見，而是背後的含義，因此要研究的不只是看到的那一面，而是不清晰的部分。

▲LOEWE的2023秋冬系列，強調時裝的本質不是眼中所見，而是背後的含義。

創意總監Jonathan Anderson經常在結構與輪廓上突破常規，心形領的圓弧變尖、開襟衫下襬、袖子都超長，皮革是LOEWE最拿手的材質，用在服裝上竟可以變得光滑硬挺，好像娃娃的衣裳，羽毛在Jonathan Anderson手中絕不是華麗冶豔，多套全身羽毛的造型，彷彿鳥兒準備自由翱翔。

▲LOEWE服裝的輪廓總是吸睛。





▲整件羽毛的設計、皮革做出的服裝，展現精湛工藝。

在小廢包當道之後，大包準備回潮，LOEWE的Puzzle托特包就是超大尺碼，皮革的垂墜效果展現質感，全新的Squeeze包容量也不小，半月弧形輪廓搭配柔軟手把及甜甜圈金屬鍊，實用又好搭配。

LOEWE全球品牌大使湯唯雖沒現身巴黎時裝周，但搶先穿上2023秋冬洋裝，身份果然非凡，南韓女團NMIXX的5名成員看秀造型都不同，展現各自的個性，從進場前、坐在頭排到後台，女孩們有些青澀，但更顯可愛，南韓男團NCT成員李泰容也是嘉賓，他在秀場與《以你的名字呼喚我》（Call Me by Your Name）的義大利名導演盧卡格達戈尼諾（Luca Guadagnino）見面，看完秀後，背著LOEWE包在巴黎逛街購物，還捧了一大包超市的戰利品，巴黎行精彩過癮。

▲湯唯先一步穿上2023秋冬系列洋裝。