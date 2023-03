巴黎時裝周／NMIXX曝光LOEWE送的禮物　NCT李泰容看完秀逛超市血拼

▲LOEWE品牌大使NMIXX現身秀場,一字排開各有特色。(圖/品牌提供,以下同)

記者林明瑋 / 台北報導

韓星最近忙著穿梭在時裝周,LOEWE 2023秋冬系列在巴黎發表,2022年9月成為全球品牌大使的女團NMIXX首度前進看秀,品牌送的禮物也在她們的IG上曝光,除了Paseo包還有小兔子蠟燭,可愛滿載。同場看秀的男團NCT成員李泰容,以奶茶色外套搭配五分短褲簡單帥氣,看完秀他在巴黎逛街,還進超市購物,行程很豐富。

▲NMIXX秀出LOEWE送的禮物。(圖/品牌提供、翻攝nmixx_official IG)





▲NCT李泰容以奶茶色外套搭配黑色五分褲與靴子。



▲李泰容在超市抱著戰利品。(圖/翻攝taeoxo_nct IG)

LOEWE今年初發表的2023秋冬男裝,強調回歸初始、化繁為簡的概念,現在也把同樣的想法延續到女裝,秀場以義大利藝術家Lara Favaretto的五彩碎紙立方體作品,裝飾著純淨的白色空間,簡潔又很有力量,LOEWE公布了打造的過程,五彩紙花在現場擠壓變成立方體,相當療癒。

系列中的多套長衫上,有著衣服的模糊影像,可能是印花背心、咖啡色洋裝,或是灰黑色的外套,藉此強調時裝的本質並非眼前所見,而是背後的含義,因此要研究的不只是看到的那一面,而是不清晰的部分。

▲LOEWE的2023秋冬系列,強調時裝的本質不是眼中所見,而是背後的含義。

創意總監Jonathan Anderson經常在結構與輪廓上突破常規,心形領的圓弧變尖、開襟衫下襬、袖子都超長,皮革是LOEWE最拿手的材質,用在服裝上竟可以變得光滑硬挺,好像娃娃的衣裳,羽毛在Jonathan Anderson手中絕不是華麗冶豔,多套全身羽毛的造型,彷彿鳥兒準備自由翱翔。

▲LOEWE服裝的輪廓總是吸睛。





▲整件羽毛的設計、皮革做出的服裝,展現精湛工藝。

在小廢包當道之後,大包準備回潮,LOEWE的Puzzle托特包就是超大尺碼,皮革的垂墜效果展現質感,全新的Squeeze包容量也不小,半月弧形輪廓搭配柔軟手把及甜甜圈金屬鍊,實用又好搭配。

LOEWE全球品牌大使湯唯雖沒現身巴黎時裝周,但搶先穿上2023秋冬洋裝,身份果然非凡,南韓女團NMIXX的5名成員看秀造型都不同,展現各自的個性,從進場前、坐在頭排到後台,女孩們有些青澀,但更顯可愛,南韓男團NCT成員李泰容也是嘉賓,他在秀場與《以你的名字呼喚我》(Call Me by Your Name)的義大利名導演盧卡格達戈尼諾(Luca Guadagnino)見面,看完秀後,背著LOEWE包在巴黎逛街購物,還捧了一大包超市的戰利品,巴黎行精彩過癮。

▲湯唯先一步穿上2023秋冬系列洋裝。