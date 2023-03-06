劉詩詩飛米蘭看秀搜包超真實！2018年舊款氣墊粉餅還在用

記者李薇／台北報導 圖／劉詩詩微博

因戲劇《步步驚心》爆紅的演員劉詩詩擁有溫柔優雅好氣質，最近她受邀前往米蘭看秀，就分享她生圖也超完美的秘訣，除了保養不能偷懶之外，防曬也超級重要，早上也會搭配臉部按摩，當然少量多餐的飲食，能讓體態維持在最佳狀態，同時也曬出包裡必帶的小物，身為粉絲當然要GET同款。

＃大鏡架墨鏡

劉詩詩隨身都會攜帶比較大鏡框的墨鏡，因為這樣不僅可以更好的阻擋紫外線，寬鏡架設計戴起來也會比較舒適。

＃TOD’S 小號皮革單肩袋

這回帶到米蘭的包款是TOD’S焦糖色小號皮革單肩袋，裡面不僅空間好裝，還有附拉鍊小包，劉詩詩都會拿來裝證件，不僅好找、也不怕掉，可以更安全的收納好重要東西。

＃護手霜、防曬

大軟管護手霜跟防曬是劉詩詩都會隨身攜帶在身上的單品，只要有需求就會隨時補擦，加上歐洲地區乾燥，所以手部肌膚要持續保濕潤澤。

＃行動電源

現代人IT產品不離身，劉詩詩也是如此，所以即使很重，也會帶自己的行動電源，隨時保持滿格。

＃CHANEL唇膏、氣墊粉餅

彩妝單品當然也是女藝人必備，但有趣的是，劉詩詩隨身帶在身上的是CHANEL在2018年推出的舊款氣墊粉餅，現在已經全面更新方盒，可見是真心愛用的好物。