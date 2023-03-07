皮膚科醫師教「對抗發腮」按摩手法！4步驟養成緊緻透亮小臉

▲皮膚科醫師分享，按摩按對能幫助維持緊緻小臉。（圖／翻攝IG@laneige_kr、@esteelauderkr）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書@李藝恩Dr.meili

隨著年紀增長開始老化，肌膚開始變得鬆弛、失去彈性，不少人的蘋果肌、兩頰肉下垂後，臉部輪廓越來越寬大，臉看起來變大不少，網上更出現新詞「發腮」戲稱這種情況。韓國皮膚科美女醫師李藝恩就分享一套能幫助緊緻、提亮肌膚的按摩手法，幫你遠離發腮危機，擁有緊緻透亮的小臉。

Step 1：塗抹精油或乳霜打底



取適量的按摩精油或乳霜，均勻地塗抹在臉部和頸部。

Step 2：深呼吸放鬆，按摩頸部、鎖骨



搓熱掌心後，依造耳後下方、頸部側線、鎖骨的方向，輕柔地依照順序推開，並重複5次，再接著沿鎖骨從外到內，輕輕推開並重複5次。

Step 3：臉部分成10部位，依序輕柔按摩



將整張臉分成髮際線、額頭、眉毛、眼下、鼻樑、鼻翼、人中、嘴角、嘴唇下方、下巴等10等分，從最下方的下巴開始用指腹向上輕柔按摩，連接到耳後並下滑到鎖骨，並向內推，重複5次；接著從唇下推到耳前再到耳後，下滑到鎖骨並向內推，重複5次；第3個動作則是從嘴角開始，重複同樣路徑按摩，依序到最後髮際線位置，每個部位都要重複5次按摩。

Step 4：收尾放鬆



搓熱手掌，由內向外按壓全臉，並從上而下輕推放鬆脖頸，最後輕輕按壓鎖骨就完成。