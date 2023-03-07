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巴黎時裝周／張天愛深V黑裝性感養眼！GIVENCHY打造優雅、街頭融合的新一季

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記者王則絲／台北報導

GIVENCHY 2023秋冬女裝大秀於日前登場，大陸女星張天愛以黑色修身褲裝霸氣現身，深V西裝之間隱約顯現飽滿胸型，性感養眼，此外「帥小丑」傑瑞德雷托（Jared Leto）、裘德洛愛女艾麗絲洛（Iris Law）⋯⋯等名人也到場看秀；GIVENCHY本季女裝延續1月份男裝大秀概念，打造了一季兼具優雅與街頭風格的出色作品。

▲givenchy 2023秋冬女裝。（圖／品牌提供）

▲givenchy 2023秋冬女裝。（圖／品牌提供）

▲givenchy 2023秋冬女裝。（圖／品牌提供）

▲張天愛、傑瑞德雷托、艾麗絲洛出席GIVENCHY 2023秋冬女裝秀。（圖／品牌提供）

在 2023 年秋冬女裝系列中， 創意總監Matthew M. Williams通過重新審視、並借鑒經典作品，反映了創辦人Hubert de Givenchy所描繪的優雅女性樣貌。

大秀於純白的空間中展開，讓黑色調貫穿的服裝更顯氣勢，首先登場的數套黑色西裝、大衣Look，明顯的參考自秋冬男裝大秀時率先展演的西裝造型，廓形上亦注入陽剛設計，寬闊的肩膀線條使身形方正、挺拔，但腰部的特殊打褶設計，以及下身失蹤的搭配，則將重點拉回女性的颯氣優雅。

▲givenchy 2023秋冬女裝。（圖／品牌提供）

▲givenchy 2023秋冬女裝。（圖／品牌提供）

▲givenchy 2023秋冬女裝。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2023秋冬女裝黑色套裝開秀Look。（圖／品牌提供）

2023秋冬男裝系列中，透過解構拼接出豐富層次感，備受外媒讚譽，而相同的堆疊概念也被運用於2023秋冬女裝當中，美式工裝風的幾套造型裡，透過襯衫衣襬、皮革拉鍊、破壞感布料層層疊加，很有Matthew M. Williams熱愛的街頭韻味；晚禮服部分同樣精彩，黑色簡約剪裁經典優雅，改編自Hubert de Givenchy過往作品的花卉圖案，則運用於長洋裝上頭，與精緻的花朵形狀珠寶首飾相得益彰。

▲givenchy 2023秋冬女裝。（圖／品牌提供）

▲givenchy 2023秋冬女裝。（圖／品牌提供）

▲givenchy 2023秋冬女裝。（圖／品牌提供）

▲givenchy 2023秋冬女裝。（圖／品牌提供）

▲givenchy 2023秋冬女裝。（圖／品牌提供）

▲GIVENCHY 2023秋冬女裝注入男裝元素概念，並借鑑過往檔案庫中的經典作品。（圖／品牌提供）

配件部分能看到，於2023春夏推出的「Voyou 」手袋，在秋冬季節新增了迷你的尺寸，採用緞面尼龍和天鵝絨製成，由原先的率性大方，轉而化為凸顯優雅與奢華氣場的單品，與原本大尺寸的Voyou手袋搭配使用更為時髦。

▲givenchy 2023秋冬女裝。（圖／品牌提供）

▲givenchy 2023秋冬女裝。（圖／品牌提供）

▲「Voyou 」手袋在本季新增了迷你的尺寸。（圖／品牌提供）

關鍵字：

巴黎時裝周, GIVENCHY, 紀梵希, 張天愛

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