別讓雙手洩漏年齡！激推5款「護手單品」，教你養出纖纖玉手

▲手部肌膚要像臉部一樣悉心呵護。（圖／Unsplash、品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

別以為秋冬才要護手，護手其實是一年四季都要做的事，現代人的手部肌膚經常因為洗手消毒、打電腦、日曬等日常影響，加速帶走保護肌膚的油脂與水分，加重乾燥、粗糙、細紋等問題，一不留意就讓手部肌膚洩漏年齡，想要擁有一雙纖纖玉手，勤保養就對了！

▲O.P.I PRO SPA 古布阿蘇指精華，8.6ml，590元。

含白茶萃取、酪梨油複合精華、古布阿蘇、葡萄籽油、卵磷脂等多種抗老化成分。滋潤親膚又不油膩，可針對極乾燥的指緣、關節肌膚作密集修護，減少指緣肉刺增生。

▲SABON 白玫瑰賦活磨砂手膜，125ml，1,680元。

將白玫瑰限量香氣注入其中，結合去角質與手部面膜，一步完成溫和去角質與深度滋養，幫助呵護掌心、指緣、關節處等易粗糙的肌膚，使用後就像戴了一層隱形手套防護。

▲綠藤生機 植海微香洗手慕斯，350ml，620元。

品牌首次推出全新香氣-植海，結合了檸檬、醒目薰衣草、西伯利亞冷杉等果香草本調香氣，為洗手時刻注入自然微香。

▲茶籽堂 荷葉保濕護手霜，30ml，480元。

透過荷葉及台灣紅藜萃取液鎮定肌膚，增強表皮防禦力，減緩乾燥不適，搭配秋葵萃取液、苦茶油、燕麥仁油等，吸收快又保濕滋潤，清爽不黏膩。

▲L'OCCITANE 荔枝櫻花護手霜，30ml，400元。

蘊含來自普羅旺斯呂貝宏地區的櫻花花露、櫻桃萃取及亞熱帶荔枝萃取，揉合擁有絕佳滋潤功效的乳油木果油，有效保濕柔嫩手部肌膚。