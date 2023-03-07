春季話題底妝盤點：香奈兒粉餅詢問度高、TOM FORD柔霧遮瑕超搶手

▲春季底妝主打融入肌膚的輕盈感。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

脫下口罩，更是要以肌膚質感決勝負的時機，這時底妝選擇特別重要，要輕薄遮瑕，同時又要微霧帶有點光澤，《ET FASHION》盤點2023春季最強底妝單品，絕對要看仔細！

▲TOM FORD 時尚柔霧高訂遮瑕膏，2,500元。

如奶油霜狀的質地，一抹絲滑柔順，完美融入肌膚，高遮瑕霧面妝效，卻同時擁有空氣般的輕盈，能輕鬆遮蓋瑕疵、黑眼圈，並使肌膚散發柔霧立體光感。

▲CHANEL 珍珠光感輕透防護粉餅，SPF25/PA+++，2,550元。

有效隔離UV紫外線以及各種都市環境污染因子，粉質柔細一抹融入肌膚，結合舒適高遮瑕配方，妝感無瑕透光，雙面粉撲能打造出不同妝效。

▲GIORGIO ARMANI 超持妝絲絨水慕斯粉底，30ml，2,500元。

內含超微服貼粉體，透過細緻粉體的光線折射，帶出肌膚的自然光澤，僅需少量的粉底用量，即能達到輕盈舒適、有效遮瑕的效果，扭轉過去需層層遮蓋的厚重底妝刻板印象。

▲Dior 迪奧超完美持久遮瑕乳，11ml，1,650元。

高延展質地，即使乾燥脆弱的眼周肌膚，也能層層堆疊不卡紋、不厚粉，完美修飾黑眼圈丶局部泛紅暗沉及惱人瑕疵。

▲NARS 極霧柔光輕粉餅，1,350元。

以新型態底妝概念，一盒搞定輕盈、柔焦、保濕及控油，實現一款妝感比蜜粉餅更柔焦無瑕、質地比粉餅更輕盈細緻的輕粉餅。