fb ig video ETtoday search mobile

春季話題底妝盤點：香奈兒粉餅詢問度高、TOM FORD柔霧遮瑕超搶手

>

▲▼底妝盤點。（圖／品牌提供）

▲春季底妝主打融入肌膚的輕盈感。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

脫下口罩，更是要以肌膚質感決勝負的時機，這時底妝選擇特別重要，要輕薄遮瑕，同時又要微霧帶有點光澤，《ET FASHION》盤點2023春季最強底妝單品，絕對要看仔細！

▲▼底妝盤點。（圖／品牌提供）

▲TOM FORD 時尚柔霧高訂遮瑕膏，2,500元。

如奶油霜狀的質地，一抹絲滑柔順，完美融入肌膚，高遮瑕霧面妝效，卻同時擁有空氣般的輕盈，能輕鬆遮蓋瑕疵、黑眼圈，並使肌膚散發柔霧立體光感。

▲▼底妝盤點。（圖／品牌提供）

▲CHANEL 珍珠光感輕透防護粉餅，SPF25/PA+++，2,550元。

有效隔離UV紫外線以及各種都市環境污染因子，粉質柔細一抹融入肌膚，結合舒適高遮瑕配方，妝感無瑕透光，雙面粉撲能打造出不同妝效。

▲▼底妝盤點。（圖／品牌提供）

▲GIORGIO ARMANI 超持妝絲絨水慕斯粉底，30ml，2,500元。

內含超微服貼粉體，透過細緻粉體的光線折射，帶出肌膚的自然光澤，僅需少量的粉底用量，即能達到輕盈舒適、有效遮瑕的效果，扭轉過去需層層遮蓋的厚重底妝刻板印象。

▲▼底妝盤點。（圖／品牌提供）

▲Dior 迪奧超完美持久遮瑕乳，11ml，1,650元。

高延展質地，即使乾燥脆弱的眼周肌膚，也能層層堆疊不卡紋、不厚粉，完美修飾黑眼圈丶局部泛紅暗沉及惱人瑕疵。

▲▼底妝盤點。（圖／品牌提供）

▲NARS 極霧柔光輕粉餅，1,350元。

以新型態底妝概念，一盒搞定輕盈、柔焦、保濕及控油，實現一款妝感比蜜粉餅更柔焦無瑕、質地比粉餅更輕盈細緻的輕粉餅。

►好美！「夢幻春色」彩妝盤點，畫上晉升女神等級

 

關鍵字：

春季, 底妝, 盤點, 粉餅, 遮瑕, 粉底液

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

NewJeans麥當勞聯名讓粉絲失望了　轉頭拿下LEVI’S代言史上最適合！

NewJeans麥當勞聯名讓粉絲失望了　轉頭拿下LEVI’S代言史上最適合！

范冰冰酥胸半露好辣　眼睛首飾上身洩大膽風格

范冰冰酥胸半露好辣　眼睛首飾上身洩大膽風格

營養師傳授「抗猴痘飲食對策」，點名「5種人」要特別留意

營養師傳授「抗猴痘飲食對策」，點名「5種人」要特別留意

別讓雙手洩漏年齡！激推5款「護手單品」，教你養出纖纖玉手 巴黎時裝周／楊丞琳紅唇看秀美炸！BALENCIAGA「回歸初心」剪裁超耐看 176cm李多熙大長腿若隱若現好火辣！派對激動熊抱「茉莉公主」超可愛 虞書欣私服尺度無極限！火辣穿搭洩傲人身材　化身粉色「兔女郎」 Jennie破相靠OK繃遮醜　照樣拎香奈兒可愛包飛巴黎看秀 朴敘俊穿女裝、背女包出發看秀無違和！親切比心展現暖男氛圍 營養師大推「超級飲品」蘋果醋！天天喝助減肥還能降血脂

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面