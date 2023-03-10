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亮・珠寶／超模髮飾全鑲鑽　CHAUMET經典交叉線條變柔了

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▲▼ CHAUMET,Boucheron 。（圖／公關照）

▲名模Coco Rocha頭戴CHAUMET Liens Inséparables白金鑽冕。（圖／CHAUMET提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

法國珠寶世家CHAUMET象徵情感相繫的Liens系列為經典之作，今年無論高級珠寶或日常生活珠寶都有嶄新設計亮相，前者為流動而柔軟線條的Liens Inséparables系列珠寶，完美貼合佩戴者，超模Coco Rocha選戴此系列鑽石髮飾展現摩登魅力；生活珠寶則比既有款式尺寸更大、更引人注目，讓交錯X造型符碼深植人心。

▲▼ CHAUMET,Boucheron 。（圖／公關照）

▲CHAUMET Liens Inséparables白金鑽冕，主鑽為約1.50克拉顆明亮式切割鑽石，約5,900,000元。

CHAUMET Liens Inséparables系列高級珠寶均採用波浪形設計，第一套珠寶包括一條短項鍊與一條長項鍊、鑽石耳環、頭飾、耳環，特色是Liens標誌性的X造型變柔了，讓鑲滿美鑽的線條猶如瀑布般傾瀉而下；另一套設計則為白金鑲嵌鑽石與藍寶石，雙色交錯優雅貴氣。

▲▼ CHAUMET,Boucheron 。（圖／公關照）

▲葡萄牙名模Sara Sampaio佩戴CHAUMET Liens Inséparables白金鑽石項鍊，主石為約2克拉梨形鑽石，約6,800,000元。

▲▼ CHAUMET,Boucheron 。（圖／公關照）

▲CHAUMET Liens Inséparables白金鑽石項鍊，鑲嵌2顆分別約重1.80克拉和0.60克拉明亮式切割鑽石，約5,300,000元。

▲▼ CHAUMET,Boucheron 。（圖／公關照）

▲模特兒佩戴Liens Inséparables白金藍寶石及鑽石戒指。

而平日容易配搭的生活珠寶，CHAUMET賦予Liens系列更摩登大膽的風格，例如靈感源自無限符號的Jeux de Liens 吊墜有更大的款式可供選擇，同時推出運用金工技藝展現如旭日光芒四射的全新吊墜，中央則為鑲嵌美鑽的交叉線條，存在感強烈。

▲▼ CHAUMET,Boucheron 。（圖／公關照）

▲CHAUMET Jeux de Liens玫瑰金鑲鑽吊墜101,000元與白K金鑲鑽吊墜112,000元。

▲▼ CHAUMET,Boucheron 。（圖／公關照）

▲CHAUMET Jeux de Liens Harmony玫瑰金吊墜小型號款，312,000元。

同樣是法國百年品牌的Boucheron，也持續為經典作品增添新意，呈現多切面的Facette系列新添白金打造並經鏡面拋光的手環，幾何線條設計中性，男、女佩戴皆宜；而招牌Quatre系列中的秀氣版Quatre Radiant單鑽戒指，以Clou de Paris巴黎飾紋和Godron同心圓刻紋兩項經典元素烘托主鑽，推出18K金與玫瑰金、棕色PVD鑽戒，以及18K金結合白金戒指兩款新作，壯大系列陣容。

▲▼ CHAUMET,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron Facette系列18K白金手環，單個165,500元。（圖／Boucheron提供，以下同）

▲▼ CHAUMET,Boucheron 。（圖／公關照）▲▼ CHAUMET,Boucheron 。（圖／公關照）

▲Boucheron Quatre Classique系列18K金與玫瑰金、棕色PVD單鑽戒指（左），18K金與白金單鑽戒。

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關鍵字：

亮珠寶, CHAUMET, Boucheron

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