席捲全球的童妍針全面升級　打造精品級顏質　讓妳自帶光環

▲全新升級的「4D童妍針」，全新製程專利技術，效果更自然。（採訪撰稿／記者邱筱茜；攝影剪輯／記者劉亮亨）

記者邱筱茜／採訪報導

現代女性喜歡用購買精品來展現自己的質感，在意精品的程度可說是比在意自己的肌膚還多，提醒愛精品的女性，「美麗的本質是無法用物質來取代的」，肌膚狀態才是散發氣質的首要關鍵，想要擁有如精品般的顏質就要注意肌膚變化。

▲4D童姸針。（圖／法國高德美大藥廠提供）

醫師Alessandra Haddad表示，「隨著年齡增長，肌膚的膠原蛋白跟著流失，也會出現脂肪變薄、骨頭吸收等等問題，因此產生一些臨床症狀像是下垂、鬆弛、輪廓喪失、紋路明顯等等，因此我非常推薦童妍針，能夠逆轉這些衰老跡象，在巴西可以用童妍針在身體其他部位逆轉鬆弛，我們也看到很好的效果，手臂、大腿、膝蓋和臀部都能施打，我可以告訴你這是巴西最受歡迎的療程之一。」

▲醫師Alessandra Haddad特地從巴西前來台灣進行演講。（圖／記者劉亮亨攝）

童妍針效果自然深受許多名媛貴婦喜愛，今年更推出了升級款，搶攻醫美市場，醫師李杰年表示，「升級後的4D童妍針，採用美國FDA核准和國際ISO認證的全新製程專利技術，經過2次過篩嚴選20-25%，最細緻的聚左旋乳酸微粒，比起過去的童妍針可以刺激最多達2倍的膠原蛋白，而且能夠即泡即用、術後回家免按摩，效果可長達25個月之久，4D童妍針全新製程讓效果加倍，臨床使用和術後照護都更方便。」

▲醫師李杰年說明升級後的4D童妍針療程。（圖／記者劉亮亨攝）

透過醫美除了變美外，也讓自己更有自信，現在的醫美療程琳瑯滿目，民眾好奇4D童妍針，是否合適搭配其他項目合併進行，醫師趙彥宇表示，「雖然4D童妍針能夠針對肌膚老化的情況，快速大量增生膠原蛋白，但是老化問題其實膠原蛋白只占了一小部分，所以如果我們只補足膠原蛋白，問題可能沒有辦法完全處理，我們可以合併玻尿酸這類產品來進行複合式的治療，這時候我們就可以透過不同劑型，能夠增加骨骼支撐也同時可以改善膚質 。」

▲醫師趙彥宇表示，針對肌膚不同問題，4D童妍針可以搭配其他療程合併進行。（圖／記者劉亮亨攝）

變美的同時也要注意安全性，進行療程前一定要做足功課，這些小細節千萬不能忽略，醫師趙彥宇表示，「在治療的時候千萬不可以因為便宜去忽略醫師的專業，療程前我們也應該跟醫師去詳細溝通，確保術後的效果，在注射前可以看產品外盒有沒有雷射防偽標籤，同時可以掃描QR code，就可以知道這個醫院、診所，還有醫師他們使用的是不是原廠正貨。」

▲許多國內外醫師參加4D童妍針研討會。（圖／記者劉亮亨攝）

追求精品顏值的同時，除了挑選合格認證且經驗豐富的醫師，也要記得選擇品質穩定，原廠認證的產品，以最安全、專業的方式，重拾肌膚光澤散發美麗自信。

▲進行療程前與醫師詳細溝通，確保術後效果。（圖／記者劉亮亨攝）