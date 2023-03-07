SAINT LAURENT下一匹It Bag黑馬誕生　歐美人士都在背這咖旅行袋

記者王則絲／台北報導

還記得被安潔莉娜裘莉（Angelina Jolie）和Rosé背紅的SAINT LAURENT「Icare」大包嗎？Icare為少數在一眾小廢包中殺出血路的大型包款，在名人的加持下，更是引起大缺貨，不過本季有了新的It Bag黑馬誕生，歐美人士最近都在背的是這款「ES GIANT 絎縫皮革旅行袋」。

▲SAITN LAURENT上一季爆紅的Icare包款。（圖／翻攝自IG）



SAINT LAURENT於今年春季推出新款「ES GIANT 絎縫皮革旅行袋」，知名時尚KOL Devon Lee Carlson、英國女星Rosie Huntington-Whiteley皆在私服中拎上了這款旅行袋，日本模特水原希子（Kiko）、男團GOT 7成員段宜恩（MARK TUAN）也在旅程移動途中，被捕捉到手上率先使用「ES GIANT」旅行袋的造型，有望成為SAINT LAURENT的下一匹黑馬包款。

▲SAINT LAURENT於今年春季推出新款「ES GIANT 絎縫皮革旅行袋」，有望成為下一匹黑馬。（圖／品牌提供）



此款「ES GIANT」旅行袋與先前的「Icare」有著相似之處，包括包身絎縫紋路以及率性柔軟的輪廓，不過經典的CASSANDRE標誌則是改以立體縫製於包包中心，保持低調之外也減少巨大金屬扣飾的重量，面料採用粒面小牛皮製成，帶有內斂光澤感，附有雙長手柄和可拆卸皮革肩帶，能隨時更換使用方式。

▲「ES GIANT 絎縫皮革旅行袋」。（圖／品牌提供）



日常外出若不需要帶到這麼大的袋子，小巧尺寸的包款依然是女孩們的首選，近日《ET FASHION》開箱的其中一款PRADA「Moon Bag月亮包」，亦是本季時尚圈的焦點單品之一，率性輪廓以柔軟療癒的材質呈現，並挹注繽紛的少女色系，已讓許多女孩們加入待收藏清單。

▲PRADA「Moon Bag」。（圖／品牌提供、記者王則絲攝）