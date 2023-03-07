巴黎時裝周／HERMES柏金包可以斜背了！用「髮絲」設計的新系列好有趣

▲愛馬仕在巴黎時裝周發表2023秋冬系列。（影／品牌提供）

記者林明瑋 / 綜合報導

HERMES（愛馬仕）細膩的描繪了冬日光影，讓在巴黎時裝周發表的2023秋冬系列顯得沉靜悠然，更有趣的是靈感竟然來自「頭髮」，無論顏色、材質的選擇，一切都從深深牽動著女人的三千髮絲延伸。包包當然不讓人失望，Birkin（柏金）加上流蘇、可以斜背，Bolide 1923有大有小，精彩而吸睛。

▲柏金包加了皮帶可以斜背。（圖／品牌提供，以下同）

設計師的靈感各式各樣，但「頭髮」成為整季的概念，確實跳脫想像，愛馬仕創意總監Nadege Vanhee-Cybulksi在接受外媒採訪時，透露了2023秋冬系列誕生的過程，頭髮看似稀鬆平常，其實代表了很多不同的聲音，它的顏色、長短，也許性感，也許象徵權力，對女性來說，是不可忽視的重要環節。

於是，Nadege Vanhee-Cybulksi研究著頭髮的光澤、色調，尋覓適合的材質將髮絲轉換成服裝以及各種細節，例如波浪狀的織紋、布料的皺褶、麻花辮一般的粗針織毛衣等等，還有一款像是整齊裁下一束頭髮的馬毛提包，出神入化地將「髮絲」的概念用各種手法呈現。

來自髮絲，但包裹著秋冬的暖意與光影，深紅、棕、黃、黑、灰等貫穿著系列，每個Look都是單一色調，腰帶繫在外套、圍巾之外，流暢的輪廓與線條，承襲了愛馬仕一貫的優雅姿態，顯得不疾不徐。

不斷翻玩經典，讓包包永遠有新意，柏金包加了可以斜背的皮帶，帥度高升，兩側裝飾流蘇則讓柏金包有了曠野之感，Bolide 1923以不同尺寸攻佔人心，水桶包更是大鳴大放，除了馬毛水桶提包，也有軟質皮革設計，或是硬挺的皮革內搭配了束口袋，無論喜歡的是哪一種「水桶」，都有選擇。

▲加了流蘇的柏金包、2023春夏首度亮相的Arçon包。





▲Bolide 1923有不同尺寸。

▲各種水桶包令人眼睛一亮。