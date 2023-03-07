美女網紅透視裝征巴黎　大膽造型、多重角色像換錶帶一樣多變

▲HUBLOT大使Chiara Ferragni佩戴Big Bang One Click皇金鑽錶。（圖／HUBLOT提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

明日是國際婦女節，倡導女力不遺餘力的義大利美女時尚網紅Chiara Ferragni，特別戴上瑞士名錶HUBLOT Big Bang One Click皇金鑽錶，宣揚她走出女性傳統框架的理念，她說：「現今女性不需要在妻子、母親或工作間做選擇，這些角色彼此互相補充，進而賦予我完整的人生。我也鼓勵大家要相信自己，以熱情開啟自己的心，並且相信總有一天夢想能夠實現。我相信現代童話故事，因為我就是！」

▲Chiara Ferragni日前出席Dior大秀，穿上透視裝展現自信美。（圖／翻攝chiaraferragni IG）





▲HUBLOT Big Bang One Click 皇金鑽錶782,000元，Big Bang One Click精鋼鑽錶422,000元，可自由更換錶帶。

身為人妻、人母且同時身兼時尚部落客、企業家等多重身分的Chiara Ferragni，在多重角色之中自在轉換，造型更是百變，向來敢穿的她日前才以透視裝現身Dior巴黎大秀，擔任HUBLOT大使的她拍攝名錶形象照，則換穿俐落黑裝或休閒牛仔褲搭配Big Bang Click腕錶，由於錶款配備One Click單鍵快拆錶帶裝置，因此讓她能輕鬆變化多款顏色和材質錶帶，漂亮穿梭在不同場合。

▲Qeelin Wulu Sautoir 18K玫瑰金鑽石與紅搪瓷頸鍊。（圖／Qeelin提供，以下同）





▲Qeelin Wulu 18K玫瑰金及紅搪瓷手鍊。

華人珠寶品牌Qeelin也頌揚國際婦女節，推出全新Wulu Mania系列珠寶慶祝，取象徵平安如意的葫蘆造型為主角，讓18K玫瑰金鑲嵌鑽石與紅搪瓷的小葫蘆圖案交錯排列，小巧可愛，款式包括長鍊、K金手鍊及紅繩款，無論是單獨佩戴或堆疊混搭都能展現女性的自信魅力。