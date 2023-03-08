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巴黎時裝周／傳承三宅一生「一塊布」意志　用「一塊方形」就做成了美包

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記者王則絲／台北報導

ISSEY MIYAKE在創辦人三宅一生逝世後，由設計師近藤悟史接班傳承意志，2023秋冬系列日前於巴黎時裝周登場，選在巴黎夏特雷劇院（Théâtre du Châtelet）舉辦，大秀以「The Square and Beyond」為題展開，延續品牌「一塊布」的初衷，不只是服裝，本季就連手袋也是由「一塊方形」面料所製成。

▲ISSEY MIYAKE 2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE Canopy系列。（圖／品牌提供，以下同）

三宅一生一直以來獨鍾「一塊布」的設計精神，並持續在傳達布料與人體間所創造的美學，由近藤悟史帶領的設計團隊，於2023秋冬便回歸探究三宅一生的原點，服裝最源頭的布料，展開都是方形的，因此本季利用「方形」作為基礎概念，極致減少多餘布料的產生。

摺疊成錐狀的Canopy系列作為開場，著重於三維立體空間；SQUARE SCHEME系列將正方形移動、旋轉，並透過垂直和水平編織產生不規則的結構，SQUARE ONE系列於壓軸出場，但實為本季的起點，此系列的特點是其線性的形式，極簡而洗鍊，其版型設計與製造方法，在生產過程中不浪費任何多餘的布料。

▲ISSEY MIYAKE 2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE 2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE 2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲SQUARE SCHEME系列與壓軸SQUARE ONE系列。

SHAPED系列採用「雙針織技術」，將兩塊布料拼接在一起，鮮明對比的色彩與沒有章法的廓形，讓穿著更無侷限，將其正反交錯穿著，創造出不同的樣貌；RHYTHM CHECK系列使用了在三宅一生少見的方格圖案，在高溫的水中處理之前，將可收縮的紗線以網格圖案編織進布料之中。讓面料的收縮比例不均等，使得最終的布料表情擁有獨特的紋理。

▲ISSEY MIYAKE 2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE 2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲SHAPED系列與格紋RHYTHM CHECK系列。

配件部分也不例外，本季推出「SQUARE」系列包款，同樣遵循「方形一塊布」的概念打造，整個包款就如同一片薄布料、不經意地覆蓋著，垂墜的邊角隨著行走輕盈擺動，模樣竟是特別的優雅。

▲ISSEY MIYAKE 2023秋冬。（圖／品牌提供）

▲「SQUARE」系列包款。

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關鍵字：

巴黎時裝周, ISSEY MIYAKE, 三宅一生, 2023秋冬

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