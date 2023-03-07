巴黎時裝周／楊紫瓊高調閃片裝挺夏姿！「重回伸展台」傳統旗袍變火辣

▲夏姿 2023/2024 秋冬系列恢復實體秀形式，亮相巴黎時裝周。（圖／品牌提供）

記者鮑璿安 ／台北報導

台灣品牌SHIATZY CHEN 夏姿・陳揮別疫情時代下的直播秀形式，昨（6日）終於回到巴黎舉辦盛大的實體秀，2023/2024 秋冬系列來到巴黎知名當代藝術中心東京宮（Palais de Tokyo）揭開序幕，設計總監王陳彩霞以「荷緜」為題，展現她所擅長的中西結合之美，中式刺繡、旗袍禮服被玩轉出全新花樣，華裔女星楊紫瓊也現身看秀相挺，增添不少看點。

▲中式靈感出發賦予西方廓形。（圖／品牌提供）

古代中國女性親自手繡縫製送給心儀之人的「荷包」給予設計總監 Shiatzy Chen啟發，取其中式如意圓潤之形，首套造型便是前衛個性的方領背心廓形，與雲紋刺繡線條相得益彰，腰間綁帶懸掛荷包，新穎搭配方式別具特色。傳統中式旗袍被拆解成背心、褲裙，以緹花布料加之蕾絲製成，對比著西式特殊版型，實穿性和活動性都大為提升。中式立領流蘇下擺外套與西式軍裝外套互相呼應，皆傳達著中西文化觀者視角的兩端是相互對照，帶來有趣的碰撞。

▲象徵東方富貴祥瑞的鳳凰、牡丹和精緻滿版的如意雲紋等，以大片滿版的方式呈現 。（圖／品牌提供）

▲玉鐲提把立體造型荷包。（圖／品牌提供）

▲羽毛斗篷上衣、菱格紋外套體現實穿性 。（圖／品牌提供）

刺繡工藝往往是夏姿的重要看點，本季將象徵東方富貴祥瑞的鳳凰、牡丹和精緻滿版的如意雲紋等，以大片滿版的方式呈現於服飾中央，多了些華麗感。大秀中後段，羽毛斗篷上衣、菱格紋外套、印花刺繡套裝接續出現，表達時裝的多元性。模特兒拎著玉鐲提把立體造型荷包，將傳統荷包形狀融入摩登的立體線條感，踩上厚底鞋定義新中式美學。

▲夏姿創意總監陳彩霞（左）與華裔女星楊紫瓊 。（圖／品牌提供）

華裔女星楊紫瓊現身力挺夏姿大秀，她穿上品牌 2023 年早春系列深藍色亮片小洋裝，戴上墨鏡藏不住巨星風範，還被鏡頭捕捉下她與好友設計師陳彩霞擁抱的可愛畫面，展現兩人好交情。