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6家老字號品牌經歷百年的淬鍊　盛興製餅廠、台南蜜餞行吃的是回憶

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文／女子學

「這我從小吃到大！」、「我小時候就有了！」每當提到百年招牌、老字號店家時，家中長者都會不約而同地憶起往事，這些伴隨他們從兒時到老年的品牌，在心中總有著傳統、品質保證，和堅若磐石的職人信念。

今天，編輯整理了6家超過百年歷史的台、日品牌，都是在台灣就能買到的經典商品，有些或許早在你的必買清單上，但你不知道的是它其實擁有超過一世紀的歷史！快跟著編輯腳步一起遊歷這百年地圖吧！

台灣百年品牌

澎湖 盛興製餅廠（1864）

澎湖必買伴手禮除了黑糖糕、海鮮零嘴外，澎湖鹹餅也是不敗首選。盛興餅店是澎湖歷史最悠久的百年老店，店家堅持以傳統手工製作古法烘培，取材自澎湖原產的豬油和蔥丁，並傳承福建來的古早味。

▲盛興餅店是澎湖歷史最悠久的百年老店。（圖／FB@盛興製餅廠）

店內除了最有名的鹹餅外，也有花生酥、黑糖糕等各式零嘴可供選擇，在搭船回程的港口，總能看到遊客手提大包小包盛興的伴手禮，編輯提醒如果被大批親友委託代購的話，與其自己扛回台灣，不妨直接請老闆幫忙宅配吧。

台南 林永泰興蜜餞行（1882）

林永泰興蜜餞行是大家到台南安平老街，絕不能錯過的百年老店，各式一包50元的果乾是逛老街、旅行最佳的解嘴饞良品。百年老品牌堅持用台灣在地新鮮水果，搭配糖和鹽醃漬，再佐以祖傳祕方的中藥材為蜜餞調香，絕佳的風味成為安平最具代表性的伴手禮之一。

▲林永泰興蜜餞行是大家到台南安平老街，絕不能錯過的百年老店。（圖／台南研究資料庫）

古早味店鋪內有多達60種品項，琳琅滿目陳列在架上供遊客自由挑選，但因為實在林永泰興太有名了，小小的店鋪總是被擠得水洩不通，各位如果真的想朝聖一波，就建議先想好要買什麼，且要有久候的心理準備喔！

台北 峰圃茶莊（1883）

峰圃茶莊在1883年成立於廈門，1922年時搬到台灣，一直以來履行初代創始人「貨真價實、童叟無欺」的原則，堅持用公道價和好茶葉服務客人；另外「以人為本」也是其企業精神，對峰圃來說，經常與人保持交流、大方分享茶文化是最重要的。

▲峰圃茶莊。（圖／IG@haojing24

峰圃的高品質茶，其實也是台灣眾多五星級飯店的愛用款，像是晶華、國賓飯店等。除了傳統賣茶包、茶葉的營運方式，峰圃更配合潮流賣起手搖飲，用品質好的茶葉泡出一杯杯隨手可得的幸福。因此想嘗鮮的朋友，也不妨到這百年茶店裡，來一杯現泡的國寶手搖吧！

日本百年品牌

東京神田 龍角散（江戶時期）

早在日本江戶時期，龍角散就作為止咳化痰良藥貢獻給藩主，而此也被作為家傳秘方代代傳承下來，直到1871年才正式在東京創業。到了1910年代，龍角散的形象才在台灣出現，以大家熟悉的銀色金屬盒包裝在商店販售。後來也持續進化，推出薄荷和水蜜桃風味的藥粉，和芒果口味的口含片，最後才是現在市面上常看見的草本潤喉糖。看到這裡，大家是否對便利商店那一小條（包）的龍角散有所改觀呢？它可是傳承自幾百年前的祕方呢！

▲龍角散。（圖／IG@ryukakusan_official）

大阪 森下仁丹（1893）

2023年是森下仁丹創立130周年，翹鬍子外交官的百年Logo一直是家喻戶曉。用優質的原料、嚴謹的製程製作出照顧大眾健康生活的商品，為創社以來的初衷，從最初代的赤大粒仁丹，到廣為人知的「銀粒仁丹」，甚至研發出領先全球的國際專利無縫耐酸晶球技術，可以讓內容物的保存安定性提升，也強化成分機能性的運用，此技術也延伸運用在仁丹目前最暢銷的晶球益生菌系列。

▲森下仁丹。（圖／森下仁丹官網）

走過百年時光的森下仁丹，不斷追求創新技術，就為了提升民眾健康福祉，並回饋社會。根據日本富士經濟調查報告，森下仁丹晶球益生菌更自1998-2023年，蟬聯了26年銷售冠軍。130年來森下仁丹照顧著三代人的健康，往後也將延續品牌精神，陪伴家家戶戶走過年年歲月。

大阪 Glico 格力高（1922）

大家只要到日本大阪道頓堀，一定會跟最有名的跑跑人拍照打卡吧！其實超夯的跑跑人，就是百年品牌格力高（固力果）的代表喔。格力高的第一項產品是1922年推出的牛奶糖，但讓它爆紅的是在1966年推出的招牌點心－Pocky！全球銷售超過一百億盒的Pocky，甚至還訂下光棍節（11／11）作為Pocky Day，可見其對格力高的產業價值有多高。

▲格力高的招牌點心－Pocky巧克力棒。（圖／Glico官網）

在這個變遷快速的時代，為了搶得時下熱潮商機，手搖一家家地興起，新產品一樣樣地推出；唯獨這些百年品牌始終堅持信念，才得以屹立不搖地走過時光洪流。

延伸閱讀

比 3C 更有溫度的童年記憶。銀粒仁丹、大同寶寶、竹蜻蜓、拼圖…你最喜歡哪一樣？

「Made In Japan」是迷思還是品質保證？從日本企業森下仁丹、朵茉麗蔻的經營之道看起……

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

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關鍵字：

女子學, 百年品牌, 老字號, 格力高, 森下仁丹, 盛興製餅廠, 林永泰興蜜餞行, 峰圃茶莊

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