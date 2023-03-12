分手後靠自己療傷好？還是投入新戀情　只要能找到調適就是一個選項

文／女子學

一段感情結束之後，你會選擇自我療傷，還是投入下一段感情呢？

這是一個沒有標準答案的問題。而每一段感情的結束，可能也會伴隨著不一樣的答案。

我聽過很多種說法。有人說，感情結束之後，必須要靠自己療傷好，才有資格談下一段感情。但在我的觀念裡，唯有親密關係，才能療癒親密關係所帶來的傷痕。

我曾經受到某任的父母阻撓，而變得十分害怕，不得不與對方分手。我害怕的並不是對方的父母真的會殺了我或是綁架我，但光是對方的父母出手干涉、禁足對方、沒收對方手機，就已經讓我十分恐懼了。後來的另一段關係，對方的父母一直揚言要烙人來揍我等等，也讓我十分害怕。在其他段家庭不會干涉子女感情的關係中，我並不會有這方面的恐懼，但到了這一段關係之後，我就時常缺乏安全感，光是對方的父母和對方講電話，就讓我十分的恐懼。

這樣的傷痕，如果不是由伴侶出面解決，我想我沒有辦法逃脫這樣的恐懼。就好像有人對蟑螂的恐懼是一輩子的，我想我對於伴侶父母出手干涉的恐懼，藉由諮商關係來做治療，效果不會很大，重要的還是要由伴侶本人出面解決這樣的害怕。

▲親密關係沒有絕對。（圖／Pinterest，下同）



親密關係沒有絕對，藉由他人療傷並沒有什麼不對

以前在讀依附理論的時候，會看到焦慮型程度越高的人，越有可能在分手後找籃板球式戀愛。

籃板球戀愛本身，是一個道德瑕疵嗎？我並不覺得。那就只是一個人願意陪伴，而另一個人需要陪伴，進而衍伸出來的關係罷了。

這就好像，世界上有一些人比較內向，有一些人比較外向，你無法去譴責那些內向者為何那麼安靜，外向者為何那麼吵一樣。喜歡兩三個人同行的內向者，大可以去安靜的咖啡廳或私房景點旅行，而喜歡一群人聚在一起的外向者，則可以選擇去唱KTV、去夜店等等。

不同性格的人，就會有適合他們的生長環境，而親密關係的依賴與供給，也是在這樣的情況下形成的。

分手後需要療癒自己再重新出發，也是一個選項

而有些人，分手之後需要自己一個人靜一靜，我覺得也沒什麼不好。他們就是一群不喜歡麻煩別人，不喜歡那種虧欠別人感覺的人，那麼他們選擇安靜，選擇不再那麼快談下一段感情，也沒有什麼錯。

對我來說，既然他們害怕虧欠別人，那就好好地找到自己的管道去調適就好了，即便有一些傷痕，必須要透過親密關係才能做修復，但我不認為，每個人都需要進入親密關係。

如果一個人願意耐得住寂寞、願意與世隔絕，那也是他的選擇。畢竟我們不可能讓每個人都獲得療癒，那麼他們選擇了一條通往寂寥的道路，那就隨他們去吧。

感情這種事情，要獨立、要依賴，真的沒有答案。也許我們會帶著怨恨，對待某一些過去的關係，但那也無妨。

畢竟有時候只有怨恨，才能顯示出我們的內心有多受傷。

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