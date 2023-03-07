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DIOR籐格紋金錶絲綢質感迷人　秀氣尺寸照樣閃

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▲▼DIOR,CHANEL 。（圖／公關照）

▲DIOR La D My Dior Gold鑽錶，25mm款1,450,000元。（圖／DIOR提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

DIOR Joaillerie珠寶創意總監Victoire de Castellane設計的首款時計La D de Dior，自2003年推出以來人氣不墜，今年歡慶20周年，首度融入品牌經典符碼籐格紋，以精湛精工在面盤、錶帶呈現精雕的幾何線條，尤其是錶帶呈現絲綢緞帶的柔滑光澤，閃耀迷人光彩。

▲▼DIOR,CHANEL 。（圖／公關照）

▲DIOR將品牌標誌性的籐格紋，融入於錶身設計中。

經常出現在DIOR時裝與配件系列的籐格紋圖案，源自1947年2月12日Dior先生首場高級訂製服裝系列發表會，擺放以拿破崙三世風格的籐格紋編織座椅作為嘉賓看秀的座席，日後成為品牌最具代表性的符碼之一，今年更延伸至La D de Dior腕錶，於18K金與不鏽鋼材質錶款上展現優雅籐格紋，各有錶徑25mm與19mm兩種尺寸。

▲▼DIOR,CHANEL 。（圖／公關照）

▲DIOR La D My Dior Steel鑽錶，19mm款180,000元。

香奈兒（CHANEL）1987年推出品牌第一款腕錶PREMIERE同樣深植人心，去年適逢問世35周年，品牌以原創款為藍本，推出PREMIERE腕錶—原創款，錶殼設計呼應N°5 香水瓶蓋造型以及巴黎芳登廣場的八角形輪廓，錶帶為招牌經典包款鍊帶的黑色交織金色鍊條設計，一推出旋即吸引孫芸芸、昆凌等名人入手。

▲▼DIOR,CHANEL 。（圖／公關照）

▲南韓名模朴秀珠戴香奈兒PREMIERE腕錶原創款，186,000元。（圖／香奈兒提供）

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關鍵字：

DIOR, CHANEL, 香奈兒

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