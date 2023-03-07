曾之喬「自認像新娘」站台台北時裝周　曝唯一缺點：老公抱不到我

記者鮑璿安／台北報導

2023台北時裝周AW23將以台灣傳統表演藝術與傳統工藝跨界現代時尚，今（7日）展前記者會請到曾之喬預熱，她演繹周裕穎設計師品牌JUST IN XX與傳統建築彩繪藝術創作的新裝，直言華麗感像是新娘，被問到是否會想以這身裝扮和老公辰亦儒約會？她笑回：「怕老公會抱不到我，這種衣服旁邊不一定要有伴。」

▲曾之喬穿著台灣設計師周裕穎與傳統建築彩繪藝術家莊武男合作打造的服飾。（圖／官方提供）

曾之喬多次參與台北時裝周，此次獨挑大梁接下開幕大使身分，她回憶拍攝形象照的過程，「我覺得很好玩，因為拍攝現場有很多傳統藝術，身為演員很榮幸與時裝周連結。」這次更穿著台灣設計師周裕穎與傳統建築彩繪藝術家莊武男合作打造的禮服，寺廟彩繪結合漫畫元素帶來龐克風格，尤其是廓形浮誇的裙身很吸睛，曾之喬形容「像個新娘」，還說好在她演戲常穿婚紗，才不至於行動不便，她認為時裝周就是百花齊放，穿著上完全不要客氣。

▲曾之喬多次助陣台北時裝周。（圖／官方提供）

2023台北時裝周AW23定於3月22日至4月9日進行，開幕主題大秀《敬藝：傳統表演藝術及傳統工藝跨界時尚》將來到南鯤鯓代天府，揭曉由7位設計師與7位傳統藝師攜手合作，共同創造出的70套服飾大作。

其中曾之喬最期待周裕穎的設計，認為除了華麗，還有敬畏感，也曾前往紐約看周裕穎的秀，曾之喬表示：「很多服飾結合了我們從小看到大的藝術品，讓我去相信跨界這件事，連男裝也非常帥氣時髦。」本季還包括「永續時尚」主題秀、12場品牌秀，並有眾多新銳品牌加入。

▲2023台北時裝周AW23品牌部分新作，CHARIN YEH、Daniel Wong、Claudia Wang等。（圖／官方提供）