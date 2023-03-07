《狂飆》爆紅！盤點「最美大嫂」陳書婷同款唇色　擦完氣場滿點又顯白

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、stylenanda官網、小紅書

大陸戲劇《狂飆》最近在網路上討論超火熱，在裡面飾演高起強妻子陳書婷的演員高葉，以颯爽的妝容吸引粉絲關注，她也分享在劇中會使用的幾款口紅單品，想要擁有同款妝容，唇色絕對是不能少的關鍵要素。

＃3CE 絲絨唇釉 CHANGE MODE

這一款是一個櫻桃般的血紅色調，在陳書婷剛開始出場亮相的時候，就多次使用這個顏色，霧感顯色的質地又很好卸除。

＃植村秀 無色限極霧保濕唇膏 AMBR 784

高葉表示，有多場戲份是在樹下讀書或是穿咖啡色系衣服的時候，就會搭配這一支唇膏，帶有棕紅色調的霧面唇色，可以讓整個人的氛圍感更柔和，而且塗起來非常顯白。

＃3CE 絲絨唇釉 CHILDLIKE

當衣服換上比較淺色的單品時，高葉就會挑選這一支唇彩當作搭配，是一款偏橘調的紅色系，雖然是亮橘色但比起紅色調攻擊性會降低一些，看起來沒有那麼強勢。

＃NARS 雲霧唇誘 Thrust

盤點多款唇色都是偏紅居多，其實高葉在劇裡面也有嘗試過比較溫柔的粉棕色，當換上白色風衣或是西裝外套的時候，這一款雲霧唇誘就會拿來搭配，帶更多棕咖啡色的色調，擦起來知性又有個性。