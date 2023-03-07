fb ig video ETtoday search mobile

《狂飆》爆紅！盤點「最美大嫂」陳書婷同款唇色　擦完氣場滿點又顯白

>

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、stylenanda官網、小紅書

大陸戲劇《狂飆》最近在網路上討論超火熱，在裡面飾演高起強妻子陳書婷的演員高葉，以颯爽的妝容吸引粉絲關注，她也分享在劇中會使用的幾款口紅單品，想要擁有同款妝容，唇色絕對是不能少的關鍵要素。

＃3CE 絲絨唇釉 CHANGE MODE

▲狂飆,陳書婷,高葉,唇膏,3CE,植村秀,NARS,彩妝,。（圖／小紅書）

這一款是一個櫻桃般的血紅色調，在陳書婷剛開始出場亮相的時候，就多次使用這個顏色，霧感顯色的質地又很好卸除。

＃植村秀 無色限極霧保濕唇膏 AMBR 784

▲狂飆,陳書婷,高葉,唇膏,3CE,植村秀,NARS,彩妝,。（圖／小紅書）

高葉表示，有多場戲份是在樹下讀書或是穿咖啡色系衣服的時候，就會搭配這一支唇膏，帶有棕紅色調的霧面唇色，可以讓整個人的氛圍感更柔和，而且塗起來非常顯白。

＃3CE 絲絨唇釉 CHILDLIKE

▲狂飆,陳書婷,高葉,唇膏,3CE,植村秀,NARS,彩妝,。（圖／小紅書）

當衣服換上比較淺色的單品時，高葉就會挑選這一支唇彩當作搭配，是一款偏橘調的紅色系，雖然是亮橘色但比起紅色調攻擊性會降低一些，看起來沒有那麼強勢。

＃NARS 雲霧唇誘 Thrust

▲狂飆,陳書婷,高葉,唇膏,3CE,植村秀,NARS,彩妝,。（圖／小紅書）

盤點多款唇色都是偏紅居多，其實高葉在劇裡面也有嘗試過比較溫柔的粉棕色，當換上白色風衣或是西裝外套的時候，這一款雲霧唇誘就會拿來搭配，帶更多棕咖啡色的色調，擦起來知性又有個性。

 ►秀智、Jisoo都在剪「公主切」髮型　修飾圓臉還能有精緻感

►《大長今》20年了！52歲李英愛零贅肉美背大秀「防腐級美貌」

►176cm李多熙大長腿若隱若現好火辣！派對激動熊抱「茉莉公主」超可愛

關鍵字：

狂飆, 陳書婷, 高葉, 唇膏, 3CE, 植村秀, NARS, 彩妝

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

試・開箱／不用買機票！北歐療癒感在家裡也能擁有　臉部身體全方位舒壓

試・開箱／不用買機票！北歐療癒感在家裡也能擁有　臉部身體全方位舒壓

直覺從8張圖選出一張　準確抓出現階段你的壓力來源！

直覺從8張圖選出一張　準確抓出現階段你的壓力來源！

網瘋傳「早C晚A花茶」每天一杯　從內而外迅速養成白皙膚質

網瘋傳「早C晚A花茶」每天一杯　從內而外迅速養成白皙膚質

男人最捨不得放棄的3大星座女！TOP 1滿滿溫柔攻勢、連缺點都包容 李聖經跟金英光「情侶穿搭」超可愛！菱格紋戒指加項鍊裝飾細節更精緻 NewJeans麥當勞聯名讓粉絲失望了　轉頭拿下LEVI’S代言史上最適合！ 范冰冰酥胸半露好辣　眼睛首飾上身洩大膽風格 錯過再等12年！3星座把握「強運黃金期」　牡羊迎來受歡迎的新身分 朴敘俊穿女裝、背女包出發看秀無違和！親切比心展現暖男氛圍 176cm李多熙大長腿若隱若現好火辣！派對激動熊抱「茉莉公主」超可愛

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面