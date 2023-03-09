選對「刷具」底妝服貼一整天！彩妝師公開新手選擇技巧　這款最好上手

文／美人圈

想要畫好底妝，「刷具」是最常被忽視的環節！從刷毛的材質選擇到刷型都非常重要，以下就公開中國明星彩妝師唐毅3大底妝刷的選擇技巧及用法，讓你底妝不再結塊浮粉，就算戴口罩也能服貼一整天。

刷具選擇方法

1：粉底刷

#選擇刷毛材質：人造合成纖維

首先就是上底妝的粉底刷，液態、膏狀粉底刷基本上都是人造合成纖維毛，因為纖維毛比較硬、具有彈性且不吸水，才能將液態、膏狀的粉底均勻鋪開。

#不同刷型建議用法／用途

舌型粉底刷

▲舌型粉底刷。（圖／EcoTools）

目前市面上最常見的兩大粉底刷刷型就是舌型粉底刷跟圓頭粉底刷，舌型粉底刷主要是用來均勻鋪平粉底，讓底妝更加輕薄，彩妝師推薦也可以用輕敲的手法上妝，讓粉底和肌膚更貼合。

圓頭粉底刷

▲圓頭粉底刷。（圖／ÇiçekSepeti）

圓頭粉底刷的刷毛則更細密、不容易留刷痕，而且填補毛孔效果非常好（適合毛孔肌）！先把粉底點塗在臉上，接著手指稍微推開，再以粉底刷打圈揉入肌膚中即可。

2：遮瑕刷

遮瑕刷的材質選擇跟粉底刷相同，一樣都以人造合成纖維為主，不過如果是瑕疵肌或新手，一定要特別注意遮瑕刷刷型的選擇！

散頭遮瑕刷

▲散頭遮瑕刷。（圖／MYKITCO.）

散頭遮瑕刷在市面上比較少見，它的刷毛頂端較為疏鬆，下方較緊實，能夠將遮瑕上得更輕薄，適合少量多次、大面積的遮瑕，比如用於眼周、鼻翼兩側或是嘴角暗沉處，不過這款刷型對於新手來說會比較難上手。

扁頭遮瑕刷

▲扁頭遮瑕刷。（圖／Sephora）

扁頭遮瑕刷絕對是新手必備！它其實就是縮小版的舌型粉底刷，能將遮瑕壓實在臉部瑕疵處，而且不管大面積、小瑕疵都可以用，最適合遮痘印、痘痘，也可以拿來修飾眉毛邊緣，新手比較好上手。

細節遮瑕刷

▲細節遮瑕刷。（圖／Nastelle）

最後的細節遮瑕刷也是彩妝師必備的遮瑕刷具！它的刷頭細緻，能夠精準遮瑕，最適合用於黑眼圈或淚溝，可以在眼部最凹陷處做提亮。

3：蜜粉刷

#選擇刷毛材質：天然動物毛、人造合成纖維

最後就是蜜粉刷的選擇！蜜粉因為是粉類底妝，因此刷毛使用天然動物毛或人造合成纖維毛皆可，動物毛蜜粉刷的優點是刷毛細密、縫隙均勻且彈性好，不過彩妝師表示要注意的是，有些纖維毛刷具雖然柔軟，卻很容易出現彈性差的問題，這種刷具在上粉時會造成蜜粉結塊，底妝就很容易卡粉、脫妝，新手在購買時一定要小心。

#蜜粉刷用法

除了刷毛的選擇之外，蜜粉刷的用法也很重要！為了避免厚粉，粉底上得多的地方可以多定妝，粉底上得少的地方定妝同樣也減少，如果底妝容易卡粉、起皮，在定妝後可以用乾淨的粉撲按壓臉部。

延伸閱讀

兩周快速瘦大腿！日本爆紅「4分鐘瘦腿」運動，腿圍激瘦4.5cm、臀線UP，全程躺練超簡單

【編輯評比】2023專櫃潤光唇膏推薦！雅詩蘭黛小金管極潤，DIOR、GA乾唇人必收

韓系、日系適合哪一款？不同亞洲妝容自測，畫對妝容更修飾五官臉型，這類型畫泰妝超美

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載