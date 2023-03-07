神準！跟朋友看電影都挑什麼片？測出你的人緣好還壞

文／C編 圖／netflixkr IG

朋友之間的情誼有時候像一層窗紗，尤其是還認識不久的朋友或是商業上的夥伴，常常看起來表面熱絡，但私底下對方怎麼看待你，又是另一個未解之謎，以下就分享一個心理測驗，可以判斷出你的為人性格跟人緣到底好不好。

Q：當你和朋友去看電影，你會選擇什麼風格的片？

A.浪漫愛情故事

B.科幻片

C.驚悚片

D.喜劇片

A.浪漫愛情故事：好人緣指數90%

你就像是朋友之間的開心果，每次出現都會帶來滿滿的正能量與笑聲，加上個性不拘小節，很多人都喜歡與你相處，所以人緣非常好，算是人見人愛的類型，而且不管做什麼，都可以得到朋友的支持，只要把自己管控好，不要太得意忘形，就會一直受到歡迎。

B.科幻片：好人緣指數30%

你的好人緣指數偏低，主要是因為你的個性擅長直來直往，不喜歡拐彎抹角，而且比起交際應酬，你更喜歡沉浸在自己的世界裡面，所以跟你相處的人多少會比較有壓力，如果想要擺脫友情僵局，那就要多關心身邊人的眼光與看法，減少傳遞負能量。

C.驚悚片：好人緣指數50%

你在人緣方面算是處在中間值的狀態，很多時候跟大家相處起來都很愉快，個性超好、颯爽，但有時候卻又充滿神秘感，讓人摸不清你現在的想法跟情緒，所以周遭的人就變得不敢靠近你，其實整體來說性格是很好，很容易擁有眾多朋友的。

D.喜劇片：好人緣指數70%

你是一個善解人意的人，跟身邊人相處的過程中，都會設身處地的為對方著想，而且考慮周全，同時有樂於助人的熱心和善良穩重，讓你頗受好評，在人群中都很受到歡迎，所以欣賞你的人也特別多。