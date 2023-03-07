頭皮癢、掉屑並非敏感？專家：九成搔癢多半是「細菌孳生」惹禍

▲搔癢不一定是因為頭皮敏感。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

每當換季當頭皮開始搔癢、掉屑，不少人會誤認自己是敏感性頭皮，頭皮養護專家juliArt觀察，發現其中有九成尋求協助的民眾其實是因為「細菌孳生」所造成的搔癢，事實上，敏感性頭皮僅占5%，大部分的搔癢或掉屑症狀都是能夠透過更換洗髮產品、注意生活習慣而改善。

#經常頭皮發癢，我是「敏感性頭皮」嗎？

洗髮當下或沖水時覺得癢：

主要是洗髮精太偏鹼性影響頭皮的弱酸性環境，或是成份不適合肌膚而造成頭皮敏感，約有5%民眾是因此情況尋求頭皮護理中心的協助。

擦乾頭髮後約2~5分鐘感到搔癢：

很大的原因是出在毛巾上的細菌或黴菌滋生，或是梳具太久未清潔造成，這是最多頭皮搔癢的原因，約有60%的發生率。

不論何時都會有搔癢感：

中油性頭皮若是洗髮時沒有充分滅菌，即洗髮精停留時間不夠久，使細菌滋生而發癢，約有30%民眾會有此困擾。

若洗完頭後2-3天頭皮尚未出油且伴隨著頭皮發癢。此時可初步判斷自己為乾敏性頭皮。

#頭皮出現泛紅，我是「敏感性頭皮」嗎？

雖然泛紅是「敏感性頭皮」的基本判斷方式，但其實不論是壓力、搔癢、熬夜或是頭皮上的微生物失衡，皆可能引起泛紅反應。因此juliArt提醒，可以就以下3點來判斷是否可能為敏感性頭皮。

1.換季時頭皮容易感到緊繃、發癢等不適。



2.使用較為刺激性的產品如含酒精，或是洗過熱水時，肌膚容易紅、腫、癢。



3.在太陽底下短時間內頭皮容易有明顯的不適，如發熱、泛紅。

相較其他頭皮屬性，敏感性頭皮易受到環境刺激而產生不適。在日常保養中除了挑選溫和低敏成分外，也應避免使用帶有涼感成分如酒精、薄荷，同時避免以熱水洗頭，不讓頭皮乾燥且緊繃。



