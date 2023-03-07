賈靜雯膚況好到驚人！自曝早起一定泡澡，私藏美白煲湯公開

記者曾怡嘉／台北報導

賈靜雯今（3/7）以迪奧保養大使之姿出席淨白新品發表會，本人肌膚狀態好到驚人，美麗的背後，除了老公支持應援外，自己更是花更多時間在保養上，她聊到因為最近飛來飛去，肌膚明顯感受到乾燥，除了日常保養程序外，開始搭配按摩手法，想對自己的臉部、頸部和身體多一些呵護，也提醒大家：保養手續千萬不能省。

賈靜雯除了把自己肌膚顧好外，也提醒即將18歲的大女兒Angel，關於保養的重要性，她提到雖然小女生開始愛美，但對保養仍是一知半解，自己常對女兒手把手教學，女兒也發現有擦保養品和沒擦保養品的肌膚感受不同，賈靜雯笑稱：「自己就愛保養，也希望可以一直維持好的狀態被大家看見。」

▲賈靜雯重要活動前必泡澡。（圖／翻攝自IG、品牌提供）

而她的急救保養就是在活動前一定要早起泡澡，藉由溫度帶動身體循環，敷臉一定必做，保養的手續不能少，當肌膚基底打好，底妝只要薄薄一層就很美，她最近也入坑Dior的隔離霜，不僅能為肌膚做到隔離防護，還能上妝後的底妝變得很服貼，讓她愛不釋手。

▲Dior 精萃再生光燦淨白賦活乳霜。

她提到肌膚透光，人看起來就會精神飽滿，美白並非一蹴可及，是需要持續的，除了近期愛用的Dior高訂霜以外，食補也是必需的，她會避開經期補充薏仁和山藥，只要能讓肌膚變白的食材都會多多攝取，家裡習慣燉湯品補身，像是瘦肉、蘋果再搭配薏仁的煲湯，對養白肌膚就很有幫助。