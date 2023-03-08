超強乳霜新品來了！香奈兒頂級金燦有雙重質地、Melvita摩洛哥堅果油晚霜

▲近期有不少話題乳霜新品登場。（圖／翻攝IG@ahc.official、記者張毓容攝）

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供、記者張毓容攝

重視保養的人都知道，想維持肌膚好狀態，保濕很重要，而要做好保濕滋潤，就絕對少不了乳霜！近來就有多款備受關注的重磅乳霜新品登場，從高CP值到奢華頂級款都有，有輕盈款、也有豐潤質地，讓你保濕、修護、緊緻、抗老一罐就搞定。

CHANEL香奈兒



香奈兒頂級保養「奢華金燦系列」今年3月推出成分升級版「奢華金燦賦活乳霜」，以獨創「多重精密分餾科技」萃取出精純高效的五月梵尼蘭活性分子，不僅奢潤平滑肌膚、隱形細紋，更保護肌膚、均勻細緻膚色，全方位抗老、改善肌膚，使肌膚緊緻、散發光采。

▲CHANEL 奢華金燦賦活乳霜，輕盈版/豐潤版，50g，NT$15,300。

為貼近不同膚質、肌齡的保養需求，奢華金燦賦活乳霜還推出「豐潤版」與「輕盈版」兩種質地，讓不同肌膚都能享受奢華呵護。這次瓶身也特別升級為二合一可填充包裝，內瓶可單獨取出，搭配壓印雙C符碼的金色瓶蓋可密合鎖緊，旅行時攜帶更輕便，更將在5月推出填充瓶，

▲CHANEL 奢華金燦賦活乳霜填充瓶，輕盈版/豐潤版，50g，NT$13,300。

L:a Bruket



瑞典保養品牌L:a Bruket結合創新生物技術、天然及有機原料，推出全新臉部保養系列，其中「282輕柔賦活面霜」含有獨特的瑞典天然複方成分，添加海紫苑油、野生歐洲藍莓，可深層滋養、舒緩肌膚，恢復肌膚活力，保護皮膚免受外部侵害，同時減少泛紅、均勻膚色，減緩皺紋和細紋，強力修護。

▲L:a Bruket 282輕柔賦活面霜，50ml，NT$2,100。

東森自然美



BIO UP極萃賦活全能撫紋霜結合法國巴卡拉黑玫瑰精萃、專利CTX瑞士胜肽複方、雞尾酒專利配方合成高階抗老配方，打造極佳撫紋效果，自然恢復健康澎彈。採用「水凝轉化傳導技術」，一觸肌膚及轉化為爆水精華質地，將精華成分滲透進肌膚每個角落，深層潤澤，日間防護、夜間修護，啟動晝夜煥新，恢復滿格飽水彈嫩。

▲東森自然美 BIO UP極萃賦活全能撫紋霜，50g，NT$3,680。

Melvita蜜葳特



由經典明星品「摩洛哥堅果油」延伸出的「摩洛哥堅果活酵緊緻系列」，推出全新「摩洛哥堅果活酵緊提晚霜」，除了雙重堅果油的美肌核心能量，更加入了「堅果葉萃取」嶄新配方，能軟化柔潤角質層、提升後續吸收力，緊緻、撫平紋路，迅速增加肌膚含水量及修復屏障機能，幫助肌膚重現年輕光澤。

▲Melvita 摩洛哥堅果活酵緊提晚霜，50ml，NT$2,780。

