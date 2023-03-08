維密大秀停辦4年即將回歸！「看不見性感內衣」迎來全新模式

▲維密大秀於2019年停辦 。（示意圖／CFP）

記者鮑璿安 ／外電報導

知名內衣品牌維多利亞的秘密（Victoria's Secret，維密） 2019年停辦大秀震驚各界，日前財報電話會議上宣布其標誌性的時裝秀將回歸，並且形式會與以往完全不同，是否創造下一個經典，請拭目以待。

首席財務官蒂莫西約翰遜表示：「我們將繼續重視市場營銷，並支持我們今年即將登場的新版時裝秀，將引領品牌進入全新領域。」品牌尚未透露大秀的新模式，但強調會「致力於支持女性的聲音和她們獨特的觀點」，會是時隔4年後再度迎來維密大秀。





▲維密近年來形象照，請到多元身材、膚色模特兒出鏡代表轉型決心。（圖／翻攝自官方IG）

維密在1977年創立，成為美國最大的連鎖女性成衣零售店，自1995年開創維密秀，曾邀請各大超模Karlie Kloss、Kendall Jenner等人登台走秀，一度把品牌推上巔峰。維密大秀停辦導火線則是因營銷執行長Ed Razek的歧視風波，加上收視率低迷，間接關注到品牌缺乏身材多樣性，審美與現今社會背道而馳。不過近年來，品牌試圖扭轉形象，請到多元體型和膚色的模特兒出鏡以示轉型決心，也代表往後的大秀中，恐怕很難再看到背著翅膀的性感維密天使們。