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營養師：一天不吃蛋還好！可用雞肉補優質蛋白、牛奶補充維生素D

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▲▼營養師：一天不吃蛋還好。（圖／Unsplash、Pexels）

▲買不到雞蛋，也可利用其他食物來取代。（圖／Pexels、Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

全台鬧蛋荒，營養師宋明樺就在臉書分享，其實一天不吃蛋真的還好，雞蛋固然營養，但是幾天不吃蛋也真的不會怎樣，與其花時間排隊買蛋，倒不如把時間用在更值得的事情上面，少了雞蛋，可以用雞肉補充優質蛋白、用紅肉補充鐵、用牛奶補充維生素D，都是很好的方法。

▲▼營養師：一天不吃蛋還好。（圖／Unsplash、Pexels）

營養師宋明樺分享，雞蛋富含優質蛋白，一般來說一顆大小適中的雞蛋大概含有6-7公克蛋白質，除了蛋白質豐富外，在體內利用率也非常高。同時，雞蛋也含有脂肪，大多集中在蛋黃中呈乳融狀，膽固醇也主要存在於蛋黃中。

她提到雞蛋中富含維生素A、B2、B6、D、E及生物素等，特別是脂溶性維生素A、D和E在富含脂肪的蛋黃中特別容易被利用，內含各種礦物質，像是鉀、鈉、鎂、磷也含量豐富，同時蛋黃也是鐵很好的來源。

▲▼營養師：一天不吃蛋還好。（圖／Unsplash、Pexels）

雞蛋營養豐富，缺蛋雖然對營養攝取可惜了點，但是就營養師觀點來看，建議大家每餐食物來源本來就該多元化，少了雞蛋，也可以用雞肉補充優質蛋白、用紅肉補充鐵、用牛奶補充維生素D。

▲▼營養師：一天不吃蛋還好。（圖／翻攝自FB/營養師宋明樺）

▲（圖／翻攝自FB/營養師宋明樺）

她也提醒千萬大家，雞蛋是有保存期限的，像是一般傳統市場的常溫蛋，置於陰涼處保存，約可放置7-10天，而超市買的洗選蛋則是看外盒標示，千萬不要囤積雞蛋，夠吃就好。

►營養師傳授「抗猴痘飲食對策」，點名「5種人」要特別留意

關鍵字：

雞蛋, 缺蛋, 營養師, 營養

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