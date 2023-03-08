Swatch X 歐米茄登月錶下次月圓才開賣　網罵「狼人才能買」

▲Swatch與Omega聯名MoonSwatch登月錶第二彈曝光。（圖／翻攝Swatch官網）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch去年3月與同集團的歐米茄（OMEGA）聯名推出Speedmaster MoonSwatch系列，雖未限量但掀起搶購熱潮，在台開賣造成奔跑推擠的景況讓人記憶猶新，昨品牌發表第二彈，以「Mission to Moonshine™ Gold」，為新錶的中央計時秒針鍍上了歐米茄專利的Moonshine Gold，多了金針比前一代約貴800元，品牌特別強調這些金指針是2月滿月時製成，且下次開賣也是滿月之日，台灣預計也會在販售之列，但引來網友大罵「狼人才能買」、「（前一代）錶我有了，可以只買金針嗎」？

▲日本民眾昨在東京專賣店外大排長龍等買最新版的MoonSwatch。（圖／翻攝Swatch IG）





▲搶到新款MoonSwatch的民眾樂不可支。（圖／翻攝Swatch IG）



新版MoonSwatch登月錶與前一代設計差異不大，唯一差別是中央計時秒針改鍍上歐米茄專利的Moonshine Gold，是由品牌認證的精煉廠使用回收黃金製成的金質製作，且首批錶款的金針是在2月月圓之日製作。昨率先在與黃金歷史與交易有緊密相關的蘇黎世、米蘭、倫敦與東京4大城市開賣，從Swatch IG影片可見昨晚東京專賣店街頭排起長長人龍，搶到約8800元的新錶的粉絲興奮不已，網路上價格已炒到翻倍了。

▲鍍歐米茄專利Moonshine Gold的計時秒針是Swatch與Omega聯名MoonSwatch登月錶的賣點。（圖／翻攝Swatch IG）





▲Swatch與Omega聯名的新款MoonSwatch外包裝也講究。（圖／翻攝Swatch IG）



但不少錶迷對於Swatch X 歐米茄第二代MoonSwatch的設計表達失望，對於開賣時間點更是訝異，因為Swatch表示此錶款不限量，在其他城市的銷售時間將是下次的滿月之時，也不開放線上購買，讓網友大驚留言：「這是笑話嗎？」詢問台灣市場何時販售，品牌表示上市時間與定價仍未定。

▲G-SHOCK熱賣款GMW-B5000D-1腕錶，15,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）





▲G-SHOCK「農家橡樹」GM-B2100D-1A腕錶，15,000元。



CASIO G-SHOCK長賣款則是再翻新的經典之作，包括全金屬款的GMW-B5000系列與GM-B2100系列都是人氣王，前者以品牌首款DW-5000C方形錶為藍本，以高質感的全金屬處理，並具備包括智慧型手機連結在內的升級功能而大受歡迎；八角設計的GM-B2100則被錶迷暱稱為「農家橡樹」，源自1983年初代設計，附加藍牙連結、太陽能電力等全新功能，內外兼具的設計名列暢銷榜。