fb ig video ETtoday search mobile

Swatch X 歐米茄登月錶下次月圓才開賣　網罵「狼人才能買」

>

▲▼Swatch,G-SHOCK 。（圖／翻攝IG）

▲Swatch與Omega聯名MoonSwatch登月錶第二彈曝光。（圖／翻攝Swatch官網）

記者陳雅韻／台北報導

Swatch去年3月與同集團的歐米茄（OMEGA）聯名推出Speedmaster MoonSwatch系列，雖未限量但掀起搶購熱潮，在台開賣造成奔跑推擠的景況讓人記憶猶新，昨品牌發表第二彈，以「Mission to Moonshine™ Gold」，為新錶的中央計時秒針鍍上了歐米茄專利的Moonshine Gold，多了金針比前一代約貴800元，品牌特別強調這些金指針是2月滿月時製成，且下次開賣也是滿月之日，台灣預計也會在販售之列，但引來網友大罵「狼人才能買」、「（前一代）錶我有了，可以只買金針嗎」？

▲▼Swatch,G-SHOCK 。（圖／翻攝IG）

▲日本民眾昨在東京專賣店外大排長龍等買最新版的MoonSwatch。（圖／翻攝Swatch IG）

▲▼Swatch,G-SHOCK 。（圖／翻攝IG）

▲搶到新款MoonSwatch的民眾樂不可支。（圖／翻攝Swatch IG）

新版MoonSwatch登月錶與前一代設計差異不大，唯一差別是中央計時秒針改鍍上歐米茄專利的Moonshine Gold，是由品牌認證的精煉廠使用回收黃金製成的金質製作，且首批錶款的金針是在2月月圓之日製作。昨率先在與黃金歷史與交易有緊密相關的蘇黎世、米蘭、倫敦與東京4大城市開賣，從Swatch IG影片可見昨晚東京專賣店街頭排起長長人龍，搶到約8800元的新錶的粉絲興奮不已，網路上價格已炒到翻倍了。

▲▼Swatch,G-SHOCK 。（圖／翻攝IG）

▲鍍歐米茄專利Moonshine Gold的計時秒針是Swatch與Omega聯名MoonSwatch登月錶的賣點。（圖／翻攝Swatch IG）

▲▼Swatch,G-SHOCK 。（圖／翻攝IG）

▲Swatch與Omega聯名的新款MoonSwatch外包裝也講究。（圖／翻攝Swatch IG）

但不少錶迷對於Swatch X 歐米茄第二代MoonSwatch的設計表達失望，對於開賣時間點更是訝異，因為Swatch表示此錶款不限量，在其他城市的銷售時間將是下次的滿月之時，也不開放線上購買，讓網友大驚留言：「這是笑話嗎？」詢問台灣市場何時販售，品牌表示上市時間與定價仍未定。

▲▼Swatch,G-SHOCK 。（圖／翻攝IG）

▲G-SHOCK熱賣款GMW-B5000D-1腕錶，15,000元。（圖／G-SHOCK提供，以下同）

▲▼Swatch,G-SHOCK 。（圖／翻攝IG）

▲G-SHOCK「農家橡樹」GM-B2100D-1A腕錶，15,000元。

CASIO G-SHOCK長賣款則是再翻新的經典之作，包括全金屬款的GMW-B5000系列與GM-B2100系列都是人氣王，前者以品牌首款DW-5000C方形錶為藍本，以高質感的全金屬處理，並具備包括智慧型手機連結在內的升級功能而大受歡迎；八角設計的GM-B2100則被錶迷暱稱為「農家橡樹」，源自1983年初代設計，附加藍牙連結、太陽能電力等全新功能，內外兼具的設計名列暢銷榜。

►G-SHOCK運動智慧錶「瘦身成功」 　纖薄好戴、功能更強大

►ITZY來台開唱前曝喜訊　戴G-SHOCK新錶撈時尚財

關鍵字：

Swatch, OMEGA, 歐米茄, G-SHOCK

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

潤娥為MIU MIU換上性感濕髮

LV三問錶演出太空探險動態秀

LV三問錶演出太空探險動態秀

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

IG辣模超逼人體態秀VERSACE

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

鍾欣潼傳授「最強消水腫秘訣」

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

「看到睡著的書」翻一翻就很睏

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

李敏鎬、李鐘碩男神們幼年照片公開

吳速玲曝光超強瘦身菜單

吳速玲曝光超強瘦身菜單

CHANEL度假系列超燒單品一次看

CHANEL度假系列超燒單品一次看

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

挖寶「3間古著電商」別人舊愛變你的新歡

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

4款經典Max Mara大衣細節揭秘

ET Fashion

推薦閱讀

DIOR籐格紋金錶絲綢質感迷人　秀氣尺寸照樣閃

DIOR籐格紋金錶絲綢質感迷人　秀氣尺寸照樣閃

萬寶龍大玩雙包疊搭　時尚感與實用性激增

萬寶龍大玩雙包疊搭　時尚感與實用性激增

Jennie破相靠OK繃遮醜　照樣拎香奈兒可愛包飛巴黎看秀

Jennie破相靠OK繃遮醜　照樣拎香奈兒可愛包飛巴黎看秀

寶格麗82萬包超華麗！　1800個裝飾構成炫彩花園 潘瑋柏近800萬行頭貴氣開工　AP名錶、Tiffany金項鍊放閃 范冰冰披浮誇羽毛裝變貴太太　梳高髮型也有戲 潘瑋柏、羅志祥撞718名錶！　有志一同挑納達爾款　 范冰冰酥胸半露好辣　眼睛首飾上身洩大膽風格 JIMIN深V黑裝配5個鑽石手環帥炸　飾品控樂接Tiffany代言 Garmin美型智能錶顛覆陳艾琳想像　最在意睡眠與壓力指數

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © All Rights Reserved.
回到最上面