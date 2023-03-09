RICHARD MILLE結合人體工學與絕佳性能　頂尖運動錶挑戰極限

▲法拉利車手Carlos Sainz Jr佩戴RICHARD MILLE與法拉利攜手打造的RM UP-01腕錶。（圖／品牌提供，以下同）

時尚中心／台北報導

瑞士名錶RICHARD MILLE以創新的設計、精準的機芯和高科技材質而聞名於世，堅守「功能決定形式」的原則，不斷創作出挑戰極限的運動錶，達到與頂尖運動員相媲美的高水準，並以擁有眾多傑出男女運動員作為品牌摯友為榮，致力於研發順應品牌摯友的需求與感受的錶款，因此無論在賽車、網球、跳高、高爾夫球等領域，都能見到RICHARD MILLE腕錶伴隨世界知名運動員征戰的身影。

RICHARD MILLE品牌及合作總監Amanda Mille表示：「我們的合作關係建立在尊重、溝通、信任和相互敬佩的基礎上，這些互動是我們成展的關鍵，幫助我們更加完美。」優異的錶款性能，是傾聽來自與各式各樣不同運動領域的品牌摯友的需求與心聲而設計，以能承受運動時的環境考驗，展現品牌強大的研發創新能力。





▲RICHARD MILLE與法拉利合作的RM UP-01厚度僅1.75毫米，其中的超薄擒縱結構獲專利認證。

RM UP-01腕錶

RICHARD MILLE與法拉利合作的首款作品RM UP-01 Ferrari腕錶，結合獲專利的全新超薄擒縱結構，成就一款日常能佩戴、防水達10米的超纖薄腕錶，品牌保留機芯組裝的傳統結構，而非採用底蓋兼作底板的結構，目的是以確保抗衝擊能力，可承受高達5,000g的加速度衝擊，機芯厚度僅為1.18毫米、重2.82克，動力儲存可長達45小時，加上錶殼整體厚度僅1.75毫米，一舉榮登全球最薄錶款寶座。





▲西班牙網球名將納達爾戴著RICHARD MILLE RM 27-04 Rafael Nadal陀飛輪錶在球場上奔馳。

RM 27-04 Rafael Nadal陀飛輪腕錶

為慶祝與西班牙網球名將納達爾（Rafael Nadal）合作10周年，RICHARD MILLE推出RM 27-04 Rafael Nadal陀飛輪腕錶，採取猶如網球拍面的獨特網格結構外，品牌工程師更特別研發了高性能的複合材質TitaCarb®，此材質因具備38.5％的碳纖維含量而更加強韌耐用，整體重量不到30克，驚人的是還可承受超過12,000 g的加速度衝擊，讓納達爾戴上錶能在球場上自在奔馳。





▲RICHARD MILLE RM 27-04 Rafael Nadal陀飛輪腕錶因採用高性能的複合材質TitaCarb®，整只錶相當輕盈不到30克。





▲奧運金牌跳高選手Mutaz Essa Barshim佩戴RM 67-02超薄自動上鍊腕錶。

RM 67-02超薄自動上鍊腕錶

伴隨卡達籍跳高選手Mutaz Essa Barshim奪下東京奧運會金牌的錶款，正是呼應卡達國旗顏色的RICHARD MILLE RM 67-02超薄自動上鍊腕錶，深紅色錶殼由獨有的Carbon TPT®碳纖維和Quartz TPT®石英複合材料打造而成，具絕佳耐衝擊性，而錶帶採用整體無縫、防滑且具彈性設計，能完美貼合手腕曲線，且錶款重量僅32克，宛如與運動員合而為一，讓他一舉摘金。





▲RICHARD MILLE RM 67-02超薄自動上鍊腕錶Mutaz Essa Barshim款。

▲RICHARD MILLE與高爾夫球手Bubba Watson聯手催生RM 38-02 Bubba Watson陀飛輪腕錶。

RM 38-02 Bubba Watson陀飛輪腕錶

RICHARD MILLE傾聽品牌摯友的需求，不僅在功能上做革新，外在也下功夫，以合作超過10年的高爾夫球好手Bubba Watson的幸運色為靈感，創作粉紅色不對稱錶殼外觀的RM 38-02 Bubba Watson陀飛輪腕錶，內載的機芯採用Carbon TPT®碳纖維一體式底板、可變慣性無卡度游絲擺輪、扭矩限定錶冠，大幅提供機芯的穩定性和精準度，且能承受10,000 g如此巨大的衝擊力，讓頂尖球員揮桿時毫無後顧之憂。



▲RICHARD MILLE RM 38-02 Bubba Watson陀飛輪腕錶具備極佳抗震性能。